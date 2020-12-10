Пес 6 сезон: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 10.12.2020)
10 декабря на канале ICTV и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 4 серию сериала Пес 6 сезон.
35-летнего Бориса Баринова нашли мертвым в ванне. Мужчину связали цепью, заклеили рот и бросили умирать в полную воды ванну. Самое удивительное, что ключ от замка на цепях убийца оставил в той же ванной комнате, только сверху на тумбочке. Похоже на популярный фокус с цепями в аквариуме иллюзиониста Дэвида Копперфилда, но неудачный…
Пока следователи в сериале Пес 6 сезон 4 серия пытались выйти на след убийцы, Гнездилов решил стать вторым Копперфильдом. То хотел распилить Елену, то порвал на куски стодолларовую купюру Леши, то удивлял эффектом исчезновения администратора в отеле. Удалось ли ему освоить сложное искусство иллюзии?
4 серию сериала Пес 6 сезон смотрите 10 декабря в 21:20 на канале ICTV и скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.