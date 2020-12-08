Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

8 декабря 2020 02:15 Александр Кива
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
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8 декабря на канале ICTV и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 2 серию сериала Пес 6 сезон.

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Смотрите во 2 серии сериала Пес-5

В детективе Пес 6 сезон 2 серия от 08.12.2020 Максим Максимов праздновал свой день рождения! Но о богатом столе, друзьях и развлечениях пришлось забыть, ведь прежде всего – работа.

На этот раз Макс с овчаркой выехали по вызову группы судмедэкспертов – в подземной парковке обнаружено тело мужчины. Согласно картине, которую следователи увидели на месте преступления, покойного задушили через люк его автомобиля с помощью ремня безопасности. Люк открыт, пояс завязан на шее убитого… Во время обыска машины во 2 серии сериала Пес 6 сезон  никаких ценных вещей не обнаружено. Неужели это убийство с ограблением?

Как всегда, Гнездилов имел 1001 версию преступления, одна из них: предполагаемый убийца – моряк. На вероятность этого развития событий указывает то, что преступник совершил самосуд над мужчиной через люк, а узел на шее убитого простой человек не завяжет. Неужели впервые в детективе Пес 08.12.2020 Гнездилов будет прав?

Следователям удалось установить личность покойного – 35-летний экономист Вадим Кольцов. Из его машины исчезли все компьютеры, планшеты и телефон, а потому Леша был убежден: все похоже на ограбление. Однако покоя полицейским не давал странный узел, который убийца завязал на шее жертвы. Лене в сериале ICTV Пес 6 сезон 2 серия удалось установить, что он больше похож на японский узел, которым издавна пользуются самураи, чем на морской. Но Гнездилов таки стоял на своем, мол, у него дедушка был моряком, а потому он разбирается в подобных вещах…

2 серию сериала Пес 6 сезон смотрите 8 декабря в 21:20 на канале ICTV и скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.

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