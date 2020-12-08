Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

8 декабря 2020 01:08 Александр Кива
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
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7 декабря на канале ICTV и на нашем сайте tv.ua зрители увидели 1 серию сериала Пес 6 сезон.

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Смотрите в 1 серии сериала Пес-5

Привычную рутину холостяка и его овчарки прервал телефонный звонок: Лена пригласила Макса в ресторан! Неожиданный поворот событий… Но не на романтический ужин, а на осмотр места преступления. В одном из местных заведений в 1 серии детектива Пес 6 сезон обнаружено тело неизвестного с огнестрельными ранениями. Очевидно, мужчина снял целый ресторан для какой-то особой встречи, ведь никаких гостей внутри не было, да и персонала тоже. Кто жертва: бизнесмен, инвестор или политик?

Пока Гнездилов трапезничал и поедал все на своем пути – и алкоголь, и изысканные блюда, которые убитый приготовил для кого-то особенного, Максим в сериале Пес 6 сезон 1 серия обратил внимание на детали места преступления. Убийца стрелял в упор из дробовика, выстрелов было два, а следов обуви было несколько. И самое главное, они были разными. Можно предполагать, что преступников было несколько. Но для чего они дважды стреляли в тело жертвы, если для убийства хватило бы и одного выстрела? Возможно, это месть? Но за что? Больше подробностей узнайте прямо сейчас в 1 серии сериала Пес 6 сезон.

К счастью, чутье овчарки не подвело полицейских – на кухне заведения четвероногий страж закона учуял официантку. Перепуганную до смерти девушку звали Анастасия. К сожалению, она не стала свидетелем преступления, но слышала, как неизвестные ворвались в заведение и стреляли в мужчину. Также Настя услышала довольно странный звук цепи, как только преступники переступили порог ресторана. На месте преступления больше тайн, чем улик…

1 серию сериала Пес 6 сезон смотрите скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.

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