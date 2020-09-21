Андрей Данилевич стал студентом и однокурсником Александра Усика

21 сентября 2020 19:30 Юлия Крутиева
Андрей Данилевич стал студентом и однокурсником Александра Усика
Андрей Данилевич и Александр Усик
пресс-служба канала Интер

Чтобы идти в ногу со временем, нужно учиться. Так считает и известный телеведущий Андрей Данилевич, который снова стал студентом Харьковского национального университета внутренних дел.

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Для телеведущего «Интера» это будет уже третье высшее образование. Ранее Андрей Данилевич окончил юридический факультет Института последипломного образования Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и получил техническое образование в Житомирском инженерно-технологическом институте. Теперь – психология. 

Андрей считает, что теоретические знания именно в этой сфере весьма пригодятся в работе.

Мне хочется вникнуть в эту непростую, но такую злободневную науку. По сути, с практической психологией я постоянно сталкиваюсь в студии ток-шоу «Касается каждого». И с психологией отношений, и с психологией воспитания детей, и с психологией социума. В наших программах есть все. Очень часто в качестве экспертов проекта выступают мэтры психологии и психиатрии – я тоже чему-то учусь у них, черпаю полезные знания, - говорит Андрей. - И, конечно же, какие-то приемы психологические я применяю во время общения с героями наших программ. Но хотелось бы подкрепить все это серьезной теорией, которую смогу получить во время обучения. Это будет полезно и в работе, и в жизни.

Андрей Данилевич стал студентом / пресс-служба канала Интер
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За день до поездки в Харьков на вступительные экзамены Андрей Данилевич через общих знакомых узнал, что на психологический факультет ХНУВД собирается поступать и известный боксер Александр Усик. В итоге они поехали сдавать экзамены вместе. Никаких поблажек при поступлении знаменитостям не делали. 

Мы сдавали экзамен вместе с другими абитуриентами на общих основаниях, – рассказывает Андрей. – Полтора часа писали тесты по английскому и по психологии. Честно говоря, я волновался, потому что было нелегко, пришлось серьезно пошевелить мозгами, чтобы ответить на все вопросы.

Андрей Данилевич стал студентом / пресс-служба канала Интер
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Конечно же, после экзамена именитым гостям был организован теплый прием: им провели экскурсию по университету, рассказали о его истории и выпускниках, познакомили с преподавателями и людьми, которые стояли у истоков создания вуза, и даже пригласили поупражняться в стрельбе в тире, где проходят боевую подготовку будущие полицейские. 

Андрей Данилевич стал студентом / пресс-служба канала Интер
Напомним, 

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