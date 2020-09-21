Андрей Данилевич стал студентом и однокурсником Александра Усика

Чтобы идти в ногу со временем, нужно учиться. Так считает и известный телеведущий Андрей Данилевич, который снова стал студентом Харьковского национального университета внутренних дел.

Для телеведущего «Интера» это будет уже третье высшее образование. Ранее Андрей Данилевич окончил юридический факультет Института последипломного образования Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и получил техническое образование в Житомирском инженерно-технологическом институте. Теперь – психология.

Андрей считает, что теоретические знания именно в этой сфере весьма пригодятся в работе.

Мне хочется вникнуть в эту непростую, но такую злободневную науку. По сути, с практической психологией я постоянно сталкиваюсь в студии ток-шоу «Касается каждого». И с психологией отношений, и с психологией воспитания детей, и с психологией социума. В наших программах есть все. Очень часто в качестве экспертов проекта выступают мэтры психологии и психиатрии – я тоже чему-то учусь у них, черпаю полезные знания, - говорит Андрей. - И, конечно же, какие-то приемы психологические я применяю во время общения с героями наших программ. Но хотелось бы подкрепить все это серьезной теорией, которую смогу получить во время обучения. Это будет полезно и в работе, и в жизни.

Андрей Данилевич стал студентом / пресс-служба канала Интер

За день до поездки в Харьков на вступительные экзамены Андрей Данилевич через общих знакомых узнал, что на психологический факультет ХНУВД собирается поступать и известный боксер Александр Усик. В итоге они поехали сдавать экзамены вместе. Никаких поблажек при поступлении знаменитостям не делали.

Мы сдавали экзамен вместе с другими абитуриентами на общих основаниях, – рассказывает Андрей. – Полтора часа писали тесты по английскому и по психологии. Честно говоря, я волновался, потому что было нелегко, пришлось серьезно пошевелить мозгами, чтобы ответить на все вопросы.

Андрей Данилевич стал студентом / пресс-служба канала Интер

Конечно же, после экзамена именитым гостям был организован теплый прием: им провели экскурсию по университету, рассказали о его истории и выпускниках, познакомили с преподавателями и людьми, которые стояли у истоков создания вуза, и даже пригласили поупражняться в стрельбе в тире, где проходят боевую подготовку будущие полицейские.

Андрей Данилевич стал студентом / пресс-служба канала Интер

Напомним,