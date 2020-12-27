Место встречи. Новый год на Интере: Loboda в облаках, Лорак на Луне и ведущие в закулисье

Для любимых телезрителей «Интер», как всегда, подготовил новогодний сюрприз – праздничный проект «Место встречи. Новый год», который выйдет в эфир 31 декабря в 21:30. Чем порадует новогоднее шоу?

Музыкальные сюрпризы

31 декабря на «Интере» самые популярные звезды будут петь песни, без которых сложно представить Новый год. Их слова мы знаем наизусть, но артисты и творческая команда проекта приложила максимум усилий, чтобы каждая композиция в новогоднюю ночь прозвучала по-новому. Например, зажигательную песню «Новый год к нам мчится» задорные девчонки из группы Open Kids споют вместе с известным оперным тенором Владимиром Гришко. Знаменитую «Новогоднюю» Верки Сердючки в этот раз исполнит квинтет – Андрей Кравчук, Ольга Ракицкая, Вадим Олейник и дуэт «Анна-Мария». Андрей Доманский закружит в вальсе телепутешественницу Регину Тодоренко – они представят свою версию «Диалога у новогодней елки» из легендарной киноленты «Москва слезам не верит». А Monatik в проекте «Интера» свой хит Vitamin D разбавит «Синим инеем»!

Новогоднее волшебство. Всего в новогоднем «Месте встрече» – 54 номера. Для каждого из них команда проекта придумала уникальные постановки с особенным сюжетом и драматургией. Конечно же, Новый год не обойдется без чудес. Ани Лорак спустится на сцену с 10-метровой высоты… на Луне, Loboda будет парить в облаках, а Олег Винник запустит праздничный фейерверк прямо в зале Национальной оперы Украины.

– поделилась эмоциями после съемок Ани Лорак. – Собственно, каким и должен быть настоящий Новый год. Что касается полета на Луне, то мне не привыкать к трюкам, в моих шоу их всегда очень много. Но все равно в этот раз перед съемкой я волновалась. Ведь была без страховки и в обуви на шпильках, которая скользит. Но все прошло замечательно».

Кстати, удивлять зрителей будут не только артисты, но и телеведущие. Например, Андрей Доманский покажет фокус из известного кинофильма «Чародеи». А Жанна Тихонова прилетит на сцену на зонтике!

Телевизионная семья

Вести проект «Место встречи. Новый год» будет уже хорошо знакомое зрителям трио – Анастасия Даугуле, Андрей Доманский и Андрей Данилевич. «Мы как братья и сестра – празднуем Новый год так по-семейному уже не в первый раз, – говорит Андрей Доманский. – Нам очень комфортно и весело работать вместе. Мы много поем, танцуем, смеемся... Жаль, что не все попадает в эфир».

Песенные истории

В проекте «Место встречи. Новый год» зрители не только услышат любимые новогодние песни, но и узнают истории их создания, а также любопытные факты о кинофильмах, без которых не обходится ни один Новый год. «Это песни и фильмы, на которых мы выросли, – говорит Андрей Данилевич. – Они ассоциируются с нашим детством и дают нам возможность вернуться в счастливые моменты нашей жизни и снова пережить забытые эмоции. Они дарят нам ощущение настоящего Нового года».

Например, знаете ли вы, что знаменитый украинский «Щедрик» можно услышать во многих голливудских фильмах и сериалах? Мелодия звучит в комедии «Один дома», в «Приключениях Гарри Поттера» и даже в «Крепком орешке»! А слова к знаменитой «Песенке о хорошем настроении» – финальной композиции «Карнавальной ночи» – поэт Вадим Коростылев написал всего за час, правда, потребовал для вдохновения бутерброды с черной икрой. Сценарий к фильму «Чародеи» переписывали 15 раз, а съемки начали без главного героя, потому что руководство не спешило утверждать на роль Александра Абдулова. Эти и много других интересных фактов телезрители узнают в проекте «Место встречи. Новый год». Кроме того, ведущие поделятся любопытными новогодними историями звезд-участников. Например, расскажут о необычной семейной традиции Дмитрия Монатика. Оказывается, елку у него дома принято украшать особенными игрушками, в которых спрятаны записки с новогодними пожеланиями самому себе на 10 лет вперед!

Фантазийное закулисье

В новогоднюю ночь студия проекта «Место встречи» превратится в волшебное закулисье Национальной оперы Украины. «Мы хотели создать такую непринужденную обстановку, немного приоткрыть зрителям так называемую телевизионную кухню и показать, что происходит за кулисами новогоднего проекта, – рассказывает главный режиссер телеканала «Интер» Анастасия Прудь. – Мы попытались воссоздать закулисное пространство оперного театра, на сцене которого снимали свои новогодние номера звезды. Правда, мы добавили некоторые фантазийные элементы: обледеневший пол, на котором местами даже лежит снег, золотые нити с хрустальными элементами, свисающие с потолка. За кулисами обычно хранится различный реквизит, поэтому у нас можно увидеть и санки, и фортепиано, которые якобы только что вынесли со сцены. Конечно же, не обойдется без традиционной елки. Также для украшения студии мы использовали новогодние ретроигрушки. Правда, наши художники-постановщики по специальной технологии воссоздали хорошо знакомые всем нам с детства стеклянные шишки в более крупном размере. Этими декорациями нам хотелось подарить зрителям ощущение традиционного Нового года, который мы отмечаем, несмотря ни на что».

Окунитесь в атмосферу настоящего праздника с самыми яркими звездами, любимыми песнями и волшебными историями! Не пропустите проект «Место встречи. Новый год» – 31 декабря в 21:30 на «Интере». В новогоднюю ночь на одной сцене соберутся София Ротару, Таисия Повалий, Олег Винник, Ирина Билык, Ани Лорак, Loboda, Monatik, Макс Барских, Злата Огневич, Влад Сытник, Владимир Гришко, Виталий Козловский, Мила Нитич, Светлана Тарабарова и многие другие известные артисты. Давайте встретим Новый год вместе!