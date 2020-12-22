Место встречи. Новый год – смотреть концерт онлайн (эфир от 31.12.2020)

31 декабря в 21:30 на канале Интер выйдет концерт "Место встречи. Новый год". Сразу после эфира смотрите любимое шоонлайн на tv.ua.

К Новому году телеканал «Интер» подготовил для своих зрителей большой праздничный концерт «Место встречи. Новый год», который выйдет в эфир 31 декабря в 21:30.

Новогодняя ночь на «Интере» будет полна чудес: на одной сцене соберутся самые яркие украинские звезды, которые порадуют телезрителей музыкальными сюрпризами, волшебными постановками и неожиданными дуэтами. София Ротару, Таисия Повалий, Олег Винник, Ирина Билык, Ани Лорак, Loboda, Monatik, Макс Барских, Злата Огневич, Влад Сытник, Владимир Гришко и другие популярные артисты споют свои хиты и любимые новогодние песни, без которых сложно представить себе этот праздник. Например, Виталий Козловский исполнит одну из главных рождественских композиций – Last Christmas, группа Open Kids споет легендарную Jingle bells, а в исполнении Дмитрия Кадная прозвучит Let It Snow. Андрей Доманский и Регина Тодоренко в новой интерпретации представят знаменитый «Диалог у новогодней елки» из кинофильма «Москва слезам не верит», Наталья Гордиенко споет «Песенку про 5 минут» из «Карнавальной ночи», а Наталья Бучинская исполнит «Кабы не было зимы» из мультфильма «Зима в Простоквашино». Конечно же, какой Новый год и Рождество без нашего легендарного «Щедрика» и украинских колядок? Они 31 декабря прозвучат в исполнении Национального заслуженного академического народного хора Украины им. Г. Веревки.

А ведущие концерта – Анастасия Даугуле, Андрей Доманский и Андрей Данилевич – поделятся со зрителями необычными историями создания самых главных новогодних песен и кинофильмов, а также расскажут о том, как эти произведения изменили жизнь миллионов.

Окунитесь в праздничную атмосферу и зарядитесь хорошим настроением на весь 2021 год! Не пропустите концерт «Место встречи. Новый год» – в четверг, 31 декабря, в 21:30 на «Интере», и сразу после эфира онлайн на tv.ua.