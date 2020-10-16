Ани Лорак нарушила табу и в новом сингле поделилась откровениями
Певица Ани Лорак крайне редко говорит о личной жизни, однако нарушила табу и поделилась откровениями в новой авторской песне.
Я прожила эту песню от начала и до конца, потому что испытывала подобные чувства, это моя личная история. «Страдаем и любим» – очень многогранная композиция, как, собственно, и само чувство Любовь. Ведь в нем могут сочетаться очень разные эмоции: радость и боль, спокойствие и тревога, слёзы и безграничное счастье. Уверена, в этом треке каждый найдет что-то свое.
Авторы слов – Ани Лорак и композитор Евгений Лишафай, с которым артистка сотрудничает уже не первый раз. Именно он написал «Твоей любимой», «Сон» и «Обещаю», а также является соавтором суперхита «Сопрано».
Когда я услышала мелодию, с первых секунд она отозвалась в сердце. Я сразу поняла: эта песня должна быть в моём репертуаре. И мы приступили к работе над текстом,– вспоминает певица.
Сингл Ани Лорак «Страдаем и любим» уже доступен на всех цифровых платформах.