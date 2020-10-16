Ани Лорак нарушила табу и в новом сингле поделилась откровениями

16 октября 2020 21:10 Юлия Крутиева
Ани Лорак нарушила табу и в новом сингле поделилась откровениями
Певица Ани Лорак
instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак крайне редко говорит о личной жизни, однако нарушила табу и поделилась откровениями в новой авторской песне.

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16 октября Ани Лорак представила свой главный осенний хит. Проникновенная баллада «Страдаем и любим» очень близка певице – она основана на реальных событиях. Песня рассказывает о чувствах влюбленных людей: как все непросто и неоднозначно порой.

Я прожила эту песню от начала и до конца, потому что испытывала подобные чувства, это моя личная история. «Страдаем и любим» – очень многогранная композиция, как, собственно, и само чувство Любовь. Ведь в нем могут сочетаться очень разные эмоции: радость и боль, спокойствие и тревога, слёзы и безграничное счастье. Уверена, в этом треке каждый найдет что-то свое.

Певица Ани Лорак / пресс-служба

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Меломаны давно ждали лирическую новинку в исполнении Ани Лорак. Чарующий голос Дивы с его уникальными красками и переливами как нельзя более точно способен передать глубину чувств и погрузить в особенную атмосферу.

Авторы слов – Ани Лорак и композитор Евгений Лишафай, с которым артистка сотрудничает уже не первый раз. Именно он написал «Твоей любимой», «Сон» и «Обещаю», а также является соавтором суперхита «Сопрано».

Когда я услышала мелодию, с первых секунд она отозвалась в сердце. Я сразу поняла: эта песня должна быть в моём репертуаре. И мы приступили к работе над текстом,
– вспоминает певица.

Сингл Ани Лорак «Страдаем и любим» уже доступен на всех цифровых платформах.

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