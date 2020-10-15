Беременная в третий раз LAUTA затронула острую социальную тему в новом клипе МАМ

15 октября 2020 11:26 Александр Кива
Беременная в третий раз LAUTA затронула острую социальную тему в новом клипе МАМ
Беременная в третий раз LAUTA затронула острую социальную тему в новом клипе МАМ
пресс-служба

БеременнаяLAUTA сняла клип «МАМ» в поддержку жертв домашнего насилия, смотрим клип!

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После небольшого перерыва Юлия LAUTA вернулась к поклонникам в новом образе и с непривычно трогательным лиричным синглом. 15 октября состоялась премьера трека и клипа «МАМ». Слова и музыку к песне написала Катерина Руссу. Режиссёром музыкального видео выступила Евгения Казанкина.

В клипе «МАМ» нежный и женственный образ пришёл на смену эпатирующему амплуа LAUTA. Серьёзная социально значимая тема, затронутая Юлей в песне, и её название в виде обращения к матери, неслучайны – она сама в третий раз готовится стать мамой. Именно беременность всколыхнула в Юле глубокие чувства и заставила задуматься о глобальных проблемах женщин всего мира, таких как домашнее насилие и токсичные отношения в семье. Ведь сколько вокруг внешне успешных, довольных жизнью и счастливых женщин, скрывающих то, что им приходится терпеть на пути к настоящему женскому счастью.

LAUTA призывает в своей песне всех женщин сплотиться, избавиться от страха и не замалчивать свои проблемы:

«Моя новая песня «МАМ» – это по сути революционная лирика в поддержку всех девушек, которые считают себя одинокими в своих проблемах. Это жест помощи всем, кто молчит о болезненных отношениях и не может найти выход. Помните, любовь к себе исцеляет раны, помогает отмотать назад и собрать себя по кусочкам – именно об этом клип на песню «МАМ». Знайте: вы не одиноки. Мы, женщины, опора и поддержка друг другу. Вместе мы значительно сильнее».

Песня и клип «МАМ» уже доступны на всех цифровых площадках.

В ближайшие дни состоятся премьерные теле- и радиоэфиры.

 

 

 

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