Певице LAUTA – 31: Я стараюсь поддерживать баланс между карьерой и семьей

30 мая Юлия Лаута (LAUTA) празднует свое 31-летие.

В честь Дня рождения певицы LAUTA , редакциясобрала 7 интересных цитат из интервью, которые она когда-то давала нашему сайту.

Я стараюсь поддерживать баланс между карьерой и семьей. Если, к примеру, одну неделю я активно уделяла работе, то вторую неделю я должна полностью посвятить детям и семье. Естественно, иногда, когда этот баланс может пошатнуться в сторону карьеры, и я, к примеру, пропускаю важные события в жизни детей, мне безумно досадно, но такие ситуации бывают в жизни каждого человека, не только артиста. Я понимаю, что где-то недодаю внимания, но всегда стараюсь не поддаваться панике и все восполнить.

Мы живем в 21 веке, для женщины сейчас совершенно нормально строить карьеру наравне с мужчиной, а уже потом семью. Я и сама была такой раньше: карьера на первом месте, а семья как-нибудь потом. Лишь родив ребенка и начав его воспитывать, я поняла всю ценность и важность материнства. Я думала, что карьера это самое сложное, но это не так. Самое сложное и важное — это растить и воспитать психологически здорового и счастливого человечка или нескольких. Ребенок — это большая ответственность, и к воспитанию надо подходить очень обдуманно.

Читайте такжеТоп-модель по-украински: участник реалити очаровал финалистку Нацотбора на Евровидение брутальным танцем Нужно понимать, что ребенок — это личность со своим характером, привычками и поведением. И он может быть абсолютно не похож на вас — это нормально.

Я считаю себя счастливой мамой! И очень советую другим мамам, которые сидят с детьми, найти себе занятие по душе. Любому человеку нужен источник энергии. Для женщины — это чаще всего творчество. Это может быть все что угодно: дизайн, рисование, спорт, танцы, йога, вязание или что-то совсем другое. Главное, чтобы это занятие было женщине по душе и наполняло ее, предотвращая эмоциональное выгорание.

Свое вдохновение я черпаю из жизни. Во время записи треков я часто представляю картинки из жизни, а если их не было в реальности, то визуализирую, будто это происходит сейчас. Я стараюсь пропустить через себя и «пережить» каждую свою песню, заставив своего слушателя пережить эти яркие эмоции вместе со мной.

Читайте такжеНевероятная правда о звездах: как сложились жизни актеров сериала Беверли-Хиллз, 90210? Я не боюсь заболеть. Коронавирус может проявляться у каждого по-разному: кто-то может его перенести и даже не заметить, а кто-то – попасть в больницу с осложнениями. Что толку бояться? Нужно принимать меры, не гулять без надобности, сидеть дома и пить витамин С. Так я и укрепляю свой иммунитет – пью много витамина С и не принимаю таблеток. Не нужно засорять свой организм и объедаться всяким «шлаком». Лучше питаться правильно, дозированно и только качественными продуктами. Если чувствуете недомогание, то надо мало кушать, но пить много воды.

Жизнь — это не только работа. Ведь есть и семья, и прогулки за городом, и книжки, на которые я сейчас могу выделить время. Стала чаще звонить родителям и переосмыслила свои ценности. Помните, самое главное — это здоровье, семья и близкие. Берегите их!