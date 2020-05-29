Невероятная правда о звездах: как сложились жизни актеров сериала Беверли-Хиллз, 90210?

29 мая 2020 20:00 Александр Кива
Невероятная правда о звездах: как сложились жизни актеров сериала Беверли-Хиллз, 90210?
Невероятная правда о звездах: как сложились жизни актеров сериала Беверли-Хиллз, 90210?

В субботу, 30 мая, в 9:30 на СТБ зрители увидят новые выпуски проекта о жизни селебрити – Неймовірна правда про зірок / Невероятная правда о звездах.

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Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили интересные и актуальные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Актеры знаменитого на весь мир сериала «Беверли-Хиллз, 90210» были кумирами миллионов! Поклонники повторяли образы звезд, следили за их личными и сериальными историями. Как сложились их жизни сегодня?

Кто из селебрити способен простить измены своей половинке?  А какие знаменитости ни за что не согласятся подписать брачный контракт и почему? Кроме того, проверка на знание друг друга звездных парочек! Чего о супруге не знает Ирина Федишин? И какие секреты о своей личной жизни раскроет Сергей Танчинец, лидер группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»? Смотрите это и многое другое в субботу в 9:30 на телеканале СТБ! 

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