LAUTA: Профессия артиста очень нелегка и порой даже опасна

28 апреля у певицы LAUTA состоялась премьера клипа и песни с интригующим названием «UUU».

Любой опыт меняет человека и учит важным вещам

Такое название не случайно из трех букв — Юля верит в магию чисел, и число «3» для нее счастливое. Также в новом клипе певица LAUTA предстаёт в образе холодной недоступной королевы. Об этом и многом другом — в эксклюзивном интервью TV.UA.

У тебя сегодня состоялась премьера песни и видео под названием «UUU». О чем этот сингл и в чем его особенность?

Песня «UUU» о сложных отношениях между мужчиной и женщиной. Они расстались, но вынуждены часто видеться: то на работе, то у коллег, то у друзей. Между ними постоянно вспыхивают искры, их одолевает страсть, но проходит день, и все возвращается на круги своя. Они оба сильные личности, поэтому могут просто «убить» друг друга в этих сложных отношениях. Девушка пытается забыть мужчину, но это ей не удается. И когда они снова оказываются наедине и окунаются в эту бурю эмоций, то буквально сгорают.

Адресована ли эта песня кому-то?

Конкретного адресата нет, но такая ситуация до боли знакома многим девушкам. Когда страсть захлестывает двоих, и их связь становится разрушительной. При этом, песня очень динамичная и, я надеюсь, что она найдет отклик в сердцах слушателей.

Трек создан для того, чтобы просто почувствовать себя классно, оторваться и потанцевать. Мой новый сингл для души и тела.

Как проходили съемки видео к песне «UUU»?

Эта была нелегкая, но продуктивная работа. Над этим видео трудилась большая команда профессионалов, которые придумали множество сложных элементов и декораций. И чтобы реализовать максимально точно все задуманное, нам пришлось всем хорошо потрудиться.

Были и напряженные моменты, и даже опасные. В одной из сцен зритель видит меня на большой букве “U”, на которую во время съемки очень проблематично было взобраться, но самое сложное – удержаться. Она бесконечно шаталась от малейшего моего движения, и мне составило немало труда, чтобы не упасть.

В это время всю локацию заполняли сценическим дымом, ведь задумка была в том, чтобы в кадре я сидела верхом на букве, стоящей на облаке. И мне пришлось «висеть» на этой шатающейся 3-метровой букве в задымленном холодном павильоне во время подготовки и съемки этой сцены.

Еще у нас была сцена с большой декорацией из фольги. Фольга крепилась внутри огромной деревянной конструкции, в которой я находилась во время съемки. Я так свободно и активно двигалась, что постоянно разрывала фольгу каблуками и руками, из-за чего часто приходилось останавливать съемку и ждать, когда работники площадки приведут все в порядок.

В очередной раз убеждаюсь, что профессия артиста очень нелегка и порой даже опасна. Но это того стоит, ведь результат часто превосходит ожидания, как и в этот раз.

Какой главный посыл твоей песни?

Посыл песни в том, что в нашей жизни все меняется, начинается и заканчивается. И даже любовь проходит свои этапы, трансформируется, может завянуть и даже перерасти в ненависть, но может перерасти и в большую дружбу (Улыбается). Ничто не вечно в этом мире, но человек может согревать себя теплыми воспоминаниями о главном... Любой опыт меняет человека и учит важным вещам.

Я хочу, чтобы, зная все это, наши прекрасные девушки танцевали и радовались, отрывались под мою песню и чувствовали себя просто «богинями»! Ведь когда заканчивается что-то одно, наступает что-то другое, не менее прекрасное.

Что вдохновило тебя на эту песню?

Свое вдохновение я черпаю из жизни

Песню «UUU» специально для меня написала талантливый автор Анна Николайчук. А во время записи на студии вместе с DJ Lutique мы немного доработали ее, добавив французский рэп. Эта песня меня сразу привлекла тематикой, в которой герои испытывают неудержимую страсть друг к другу, но при этом они уже не вместе, но еще и не по-отдельности. А еще мне очень понравилась песня своими распевными вокализами "Uuu..." в припеве.

Часто ли твоё творчество переплетается с событиями из жизни? И если да, то больше с негативными или позитивными?

Я всегда пытаюсь делать позитивный жизнеутверждающий материал. Даже если это любовная тема, то это никогда не будут страдания). Если же в песне требуется “нерв”, то я тщательно готовлюсь и эмоционально настраиваюсь перед исполнением. Это своеобразная медитация для меня.

А свое вдохновение я черпаю из жизни. Во время записи треков я часто представляю картинки из жизни, а если их не было в реальности, то визуализирую, будто это происходит сейчас. Я стараюсь пропустить через себя и «пережить» каждую свою песню, заставив своего слушателя пережить эти яркие эмоции вместе со мной.

Связал ли карантин тебе руки? Чем ты занимаешься в это время?

Я как работала, так и работаю! И еще больше занимаюсь саморазвитием. В день у меня множество онлайн-уроков, переговоров и занятий. Это и изучение английского, и физические упражнения, и растяжка, танцы, спорт, и вокал и много всего прочего.

Еще я сейчас помогаю своему ребенку с обучением на дому в онлайн-школе. Иногда не успеваю оглянуться, как день уже пролетел. Скучать не приходится. Единственное - я стала меньше гулять на улице, хотя и нахожусь за городом в изоляции.

Можете меня раскритиковать, но, я считаю, что этот карантин только на пользу человечеству. Ведь у нас не было времени просто остановиться в нашем жизненном потоке и заглянуть внутрь себя. В нашей интенсивной жизни тысячи отвлекающих факторов, которые иногда мешают сфокусироваться на важном. На тех вещах, на которые не хватает времени и сил в обычной жизни.

Но сейчас только ты и четыре стены, поэтому у каждого человека есть время подумать о действительно важном. У меня никогда такого не было. Я наслаждаюсь этим состоянием и этой трансформацией. Карантин выявляет наши пробелы и недостатки. Сейчас самое время «лечить» их. Надеюсь, большинство людей выйдет из этой вынужденной самоизоляции обновленными и полными сил.

Самое главное — это здоровье, семья и близкие

Карантин помог тебе переосмыслить что-то в твоей жизни?

Да, я поняла, что проводила мало времени со своей семьей и детьми. Осознала, насколько это важно и стараюсь максимально восполнить недостающее. Также поняла, что хочу жить в балансе. До карантина я загоняла себя, как одержимая карьеристка. Но жизнь — это не только работа. Ведь есть и семья, и прогулки за городом, и книжки, на которые я сейчас могу выделить время. Стала чаще звонить родителям и переосмыслила свои ценности. Помните, самое главное — это здоровье, семья и близкие. Берегите их!

75% украинцев дома, в том числе и артисты. Многие занялись самообразованием, окончили онлайн-курсы. Возможно, ты открыла в себе новые способности, о которых раньше не знала?

Я уделяю много времени саморазвитию и разного рода обучению. Но есть и вещи, которые я в себе открыла неожиданно даже для себя самой. Оказывается, умею очень неплохо готовить и процесс приготовления меня очень увлекает. Я буквально «чувствую» блюдо, знаю сколько и чего туда нужно класть, чтобы получилось вкусно.

Занимаясь со своим ребенком, поняла, что не смогла бы стать учителем. Учителя — это самые терпеливые люди в мире!

Что касается самообразования: я начала уделять внимание духовному развитию, изучать духовную литературу и медитировать. До карантина времени на это у меня не было. Вечерами иногда смотрю онлайн-концерты и живые записи. А еще учусь разным видам танцев по интернету.

Какие перемены нас ждут после карантина в мире и в моде?

Я думаю, что после карантина войдет в тренд осознанное потребление одежды. Если до карантина моду задавали блогеры и фешн-инфлюенсеры, то сейчас некоторые просто не выдержат и исчезнут, если не преобразятся в новый формат.

В моду войдет не количество, а качество. Людям будет нужен качественный гардероб, который сможет трансформироваться. Например, куртка, которая становится сумкой.

Будет осознанное потребление ресурсов природы, тканей и, самое главное, появится осознание в головах, что нам на самом деле не нужно так много одежды.

Многие дома мод, которые не смогут перейти в онлайн-режим, будут вынуждены закрыться. Возможно, большую популярность наберёт домашняя одежда. В первую очередь станут важны комфорт и удобство. И больший упор будет на верхнюю часть тела, так как ее видно в Skype и Zoom).

Все изменится! Вычурность и гламур уйдут на второй план.

Я надеюсь, что и в целом придет осознанность потребления ресурсов Земли. И люди, наконец-то, глобально пересмотрят свое поведение в природе.

Нет ли у тебя страха заболеть? Расскажи, как укрепляешь иммунитет?

У меня практически нет страхов, так как я их прорабатываю и анализирую. Я не боюсь заболеть. Коронавирус может проявляться у каждого по-разному: кто-то может его перенести и даже не заметить, а кто-то – попасть в больницу с осложнениями. Что толку бояться? Нужно принимать меры, не гулять без надобности, сидеть дома и пить витамин С. Так я и укрепляю свой иммунитет – пью много витамина С и не принимаю таблеток. Не нужно засорять свой организм и объедаться всяким «шлаком». Лучше питаться правильно, дозированно и только качественными продуктами. Если чувствуете недомогание, то надо мало кушать, но пить много воды.

Что ты сделаешь в первую очередь после отмены карантина?

Первым делом пойду в салон красоты красить корни волос (Улыбается).

Твоя целеустремленность, безусловно, заслуживает похвалы. Что можешь посоветовать нашим читателям, если вдруг у них опускаются руки.

Советую выйти на балкон, открыть нараспашку окно и посмотреть на небо. Потом закрыть глаза и направить лицо к солнцу. Мысленно представьте, как энергия света проходит сквозь все ваше тело. Стойте так, пока не почувствуете, что зарядились.

Вы должны почувствовать прилив энергии и сил. Ведь руки опускаются от недостатка энергии. Тренируйте себя и «прокачивайте» свою энергию. Используйте любые способы, которые вам помогают: это могут быть прыжки на скакалке, спорт, медитация и др. В общем то, что наполняет именно вас. Способ, который я предложила очень прост, но заряжает батарею на 100%.

Смотрите онлайн клип певицы LAUTA - UUU