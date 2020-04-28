LAUTA: Профессия артиста очень нелегка и порой даже опасна
28 апреля у певицы LAUTA состоялась премьера клипа и песни с интригующим названием «UUU».
Любой опыт меняет человека и учит важным вещам
У тебя сегодня состоялась премьера песни и видео под названием «UUU». О чем этот сингл и в чем его особенность?
Песня «UUU» о сложных отношениях между мужчиной и женщиной. Они расстались, но вынуждены часто видеться: то на работе, то у коллег, то у друзей. Между ними постоянно вспыхивают искры, их одолевает страсть, но проходит день, и все возвращается на круги своя. Они оба сильные личности, поэтому могут просто «убить» друг друга в этих сложных отношениях. Девушка пытается забыть мужчину, но это ей не удается. И когда они снова оказываются наедине и окунаются в эту бурю эмоций, то буквально сгорают.
Адресована ли эта песня кому-то?
Конкретного адресата нет, но такая ситуация до боли знакома многим девушкам. Когда страсть захлестывает двоих, и их связь становится разрушительной. При этом, песня очень динамичная и, я надеюсь, что она найдет отклик в сердцах слушателей.
Трек создан для того, чтобы просто почувствовать себя классно, оторваться и потанцевать. Мой новый сингл для души и тела.
Как проходили съемки видео к песне «UUU»?
Эта была нелегкая, но продуктивная работа. Над этим видео трудилась большая команда профессионалов, которые придумали множество сложных элементов и декораций. И чтобы реализовать максимально точно все задуманное, нам пришлось всем хорошо потрудиться.
Были и напряженные моменты, и даже опасные. В одной из сцен зритель видит меня на большой букве “U”, на которую во время съемки очень проблематично было взобраться, но самое сложное – удержаться. Она бесконечно шаталась от малейшего моего движения, и мне составило немало труда, чтобы не упасть.
Еще у нас была сцена с большой декорацией из фольги. Фольга крепилась внутри огромной деревянной конструкции, в которой я находилась во время съемки. Я так свободно и активно двигалась, что постоянно разрывала фольгу каблуками и руками, из-за чего часто приходилось останавливать съемку и ждать, когда работники площадки приведут все в порядок.
В очередной раз убеждаюсь, что профессия артиста очень нелегка и порой даже опасна. Но это того стоит, ведь результат часто превосходит ожидания, как и в этот раз.
Какой главный посыл твоей песни?
Посыл песни в том, что в нашей жизни все меняется, начинается и заканчивается. И даже любовь проходит свои этапы, трансформируется, может завянуть и даже перерасти в ненависть, но может перерасти и в большую дружбу (Улыбается). Ничто не вечно в этом мире, но человек может согревать себя теплыми воспоминаниями о главном... Любой опыт меняет человека и учит важным вещам.
Я хочу, чтобы, зная все это, наши прекрасные девушки танцевали и радовались, отрывались под мою песню и чувствовали себя просто «богинями»! Ведь когда заканчивается что-то одно, наступает что-то другое, не менее прекрасное.
Что вдохновило тебя на эту песню?
Свое вдохновение я черпаю из жизни
Часто ли твоё творчество переплетается с событиями из жизни? И если да, то больше с негативными или позитивными?
Я всегда пытаюсь делать позитивный жизнеутверждающий материал. Даже если это любовная тема, то это никогда не будут страдания). Если же в песне требуется “нерв”, то я тщательно готовлюсь и эмоционально настраиваюсь перед исполнением. Это своеобразная медитация для меня.
А свое вдохновение я черпаю из жизни. Во время записи треков я часто представляю картинки из жизни, а если их не было в реальности, то визуализирую, будто это происходит сейчас. Я стараюсь пропустить через себя и «пережить» каждую свою песню, заставив своего слушателя пережить эти яркие эмоции вместе со мной.
Связал ли карантин тебе руки? Чем ты занимаешься в это время?
Я как работала, так и работаю! И еще больше занимаюсь саморазвитием. В день у меня множество онлайн-уроков, переговоров и занятий. Это и изучение английского, и физические упражнения, и растяжка, танцы, спорт, и вокал и много всего прочего.
Еще я сейчас помогаю своему ребенку с обучением на дому в онлайн-школе. Иногда не успеваю оглянуться, как день уже пролетел. Скучать не приходится. Единственное - я стала меньше гулять на улице, хотя и нахожусь за городом в изоляции.
Но сейчас только ты и четыре стены, поэтому у каждого человека есть время подумать о действительно важном. У меня никогда такого не было. Я наслаждаюсь этим состоянием и этой трансформацией. Карантин выявляет наши пробелы и недостатки. Сейчас самое время «лечить» их. Надеюсь, большинство людей выйдет из этой вынужденной самоизоляции обновленными и полными сил.
Самое главное — это здоровье, семья и близкие
Карантин помог тебе переосмыслить что-то в твоей жизни?
75% украинцев дома, в том числе и артисты. Многие занялись самообразованием, окончили онлайн-курсы. Возможно, ты открыла в себе новые способности, о которых раньше не знала?
Я уделяю много времени саморазвитию и разного рода обучению. Но есть и вещи, которые я в себе открыла неожиданно даже для себя самой. Оказывается, умею очень неплохо готовить и процесс приготовления меня очень увлекает. Я буквально «чувствую» блюдо, знаю сколько и чего туда нужно класть, чтобы получилось вкусно.
Что касается самообразования: я начала уделять внимание духовному развитию, изучать духовную литературу и медитировать. До карантина времени на это у меня не было. Вечерами иногда смотрю онлайн-концерты и живые записи. А еще учусь разным видам танцев по интернету.
Какие перемены нас ждут после карантина в мире и в моде?
Я думаю, что после карантина войдет в тренд осознанное потребление одежды. Если до карантина моду задавали блогеры и фешн-инфлюенсеры, то сейчас некоторые просто не выдержат и исчезнут, если не преобразятся в новый формат.
В моду войдет не количество, а качество. Людям будет нужен качественный гардероб, который сможет трансформироваться. Например, куртка, которая становится сумкой.
Будет осознанное потребление ресурсов природы, тканей и, самое главное, появится осознание в головах, что нам на самом деле не нужно так много одежды.
Многие дома мод, которые не смогут перейти в онлайн-режим, будут вынуждены закрыться. Возможно, большую популярность наберёт домашняя одежда. В первую очередь станут важны комфорт и удобство. И больший упор будет на верхнюю часть тела, так как ее видно в Skype и Zoom).
Все изменится! Вычурность и гламур уйдут на второй план.
Я надеюсь, что и в целом придет осознанность потребления ресурсов Земли. И люди, наконец-то, глобально пересмотрят свое поведение в природе.
Нет ли у тебя страха заболеть? Расскажи, как укрепляешь иммунитет?
Что ты сделаешь в первую очередь после отмены карантина?
Первым делом пойду в салон красоты красить корни волос (Улыбается).
Твоя целеустремленность, безусловно, заслуживает похвалы. Что можешь посоветовать нашим читателям, если вдруг у них опускаются руки.
Советую выйти на балкон, открыть нараспашку окно и посмотреть на небо. Потом закрыть глаза и направить лицо к солнцу. Мысленно представьте, как энергия света проходит сквозь все ваше тело. Стойте так, пока не почувствуете, что зарядились.
Вы должны почувствовать прилив энергии и сил. Ведь руки опускаются от недостатка энергии. Тренируйте себя и «прокачивайте» свою энергию. Используйте любые способы, которые вам помогают: это могут быть прыжки на скакалке, спорт, медитация и др. В общем то, что наполняет именно вас. Способ, который я предложила очень прост, но заряжает батарею на 100%.
Смотрите онлайн клип певицы LAUTA - UUU