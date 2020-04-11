Что посмотреть на карантине: ТОП фильмов и сериалов от певца Артема Никифорова
Карантин в Украине длится уже четвертую неделю и это время хочется провести с пользой.
Украинский певец Артем Никифоров эксклюзивно с TV.UA поделился списком своих любимых фильмов и сериалов.
Сериал «Чёрное зеркало»
Сериал «Черное зеркало» актуален в наши дни: в нем рассказывается о мире, где люди ни минуты не могут прожить без технологий, которые приносят им вместо радости, вред и страдания.
Каждая серия – новая история, новые герои, новая локация. Начинаешь смотреть — и затягивает сразу так, что не можешь остановиться. Это лучший сериал, который я видел.
Фильм «Поймай меня, если сможешь»
Фильм «Поймай меня, если сможешь» основан на реальных событиях – о мошеннике Фрэнке Эбингейле. Главные роли сыграли Леонардо ДиКаприо и Том Хэнкс. Картина не оставит никого равнодушным: вас научат творческому подходу к решению любой проблемы. Интересная, но местами напряженная история.
Фильм «Паразиты»
Конечно же, в ТОПе и нашумевший фильм «Паразиты». Отличный лента, хорошая режиссерская работа и игра с «ассоциациями», легкий приятный юмор и конец, заставляющий задуматься. Почти без спойлера — просто посмотрите его!
Фильм «В погоне за счастьем»
Сериал «Друзья»
Напомним,