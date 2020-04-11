Что смотреть по ТВ 11 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

11 апреля 2020 12:45 Александр Кива
Что смотреть по ТВ 11 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Что смотреть по ТВ 11 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Карантин продолжается и вопрос досуга становится с каждым днем все более проблемным.

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Но не сегодня! Воспользуйтесь нашей подборкой интересных фильмов, чтобы забыть вечером о скуке. 

Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть сегодня, 11 апреля.

Скрижали судьбы

  • Ирландия, драма, мелодрама, 2016
  • Рейтинг: IMDb 6.7, КиноПоиск 6.8
  • TV1000 World Kino, 11 апреля 17:15

Известный психиатр, доктор Грин, находит дневник Розанны Макнлатли, которая большую часть жизни провела в психиатрической клинике. Он просит пациентку рассказать о своих записях. Так Грин узнает историю Розанны — о том, как любовь и ревность погубили ее жизнь.

Экранизация одноименной книги Себастьяна Барри.

Копы в глубоком запасе

  • США, боевик, комедия, криминал, 2010
  • Рейтинг: IMDb 6.6, КиноПоиск 6.7
  • TV1000 Action, 11 апреля 19:15

Аллен Гэмбл и Терри Хойтц — полицейские из бухгалтерии. Аллен доволен своей работой, в то время как Терри ненавидит бумажную волокиту. Начальство не хочет доверять им работу посерьезнее, да и коллеги не уважают бухгалтеров-неудачников. Но однажды Аллен и Терри решают доказать всем, что они могут быть крутыми копами.

Незатейливая комедия о полицейских-неудачниках.

Парфюмер: История одного убийцы

  • Германия, Франция, Испания, США, драма, криминал, 2006
  • Рейтинг: IMDb 7.5, Кинопоиск 7.7
  • ViP Megahit, 11 апреля 20:00

В парижских трущобах в куче рыбьей требухи был рожден Жан-Батист Гренуй — самый талантливый парфюмер из всех, кого видел свет. Созданные им духи сводят с ума и женщин, и мужчин. Но Жан-Батисту этого недостаточно. Он одержим идеей создать уникальный аромат, который будет влюблять и подчинять толпы людей. Парфюмер пойдет на все, чтобы найти главный, заключительный ингредиент — даже на убийство... 

Фильм снят по мотивам одноименного романа Патрика Зюскинда.

Как выйти замуж за миллиардера

  • Великобритания, Германия, Австрия, мелодрама, комедия, спорт, 2010
  • Рейтинг: IMDb 6.3, КиноПоиск 6.9
  • ViP Comedy, 11 апреля 20:30

Ким, в прошлом чемпионка по скейтбордингу, вынуждена работать в фастфуде, чтобы обеспечить себя и своего отца. Неожиданно девушке улыбается удача, и она получает работу на роскошном горнолыжном курорте в Альпах. Ким не только открывает в себе талант к сноубордингу, но также влюбляется в Джонни, сына владельца курорта. Только вот у него уже есть девушка...

Романтическая комедия о Золушке на горнолыжном курорте.

Капернаум

  • Ливан, Франция, США, Кипр, Катар, драма, 2018
  • Рейтинг: IMDb 8.4, КиноПоиск 8.2
  • TV1000 World Kino, 11 апреля 21:00

Зейну всего 12 лет, а он уже ненавидит жизнь. Мальчик вырос в многодетной ливанской семье. Его родители настолько бедны, что ни у Зейна, ни у его братьев и сестер нет документов. Несмотря на юный возраст, мальчик уже нелегально работает и совершает преступления. За самое серьезное из них он попадает в тюрьму. Оказавшись под надзором правоохранительных органов, Зейн решает подать в суд на своих родителей за то, что дали ему жизнь.

Приз жюри Каннского кинофестиваля.

В фильме играют непрофессиональные актеры. Их выбирали с помощью стрит-кастинга: к детям и взрослым подходили на улице и спрашивали, счастливы ли они. Большинство детей отвечали, что они не хотят жить. Впоследствии создатели ленты помогли семьям актеров наладить жизнь.

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