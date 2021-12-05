Пес 6 сезон: смотреть онлайн 27 серию от 03.11.2021

3 ноября на канале ICTV и на нашем сайте tv.ua вышла 27 серию сериала Пес 6 сезон. 27 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 27 серии сериала Пес-6

в парке под листьями найдено замерзшее тело девушки. Леонидов предположил, что это дело рук маньяка. Гнездилов его поддержал и они вместе собрались поподробнее рассматривать именно эту версию. Максимов же предложил сначала посмотреть камеры наблюдения и всерьез начал беспокоиться нездоровым интересом Лешы к маньякам. Что же на самом деле случилось с погибшей?

27 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.