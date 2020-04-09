Что посмотреть на карантине: ТОП-5 фильмов от Елены Фроляк

Для некоторых карантин стал вызовом в вопросе, чем себя занять.

«Жасмин»

Спасителем стал мировой запас кинематографа. К любителям кино относится также главный редактор и ведущая «Фактов» на ICTV Елена Фроляк . По ее словам, фильмы она смотрит постоянно, и карантин на ее хобби отнюдь не повлиял. Для читателей, которые ищут, куда деться от скуки, ведущая сделала подборку с участием одной из ее самых любимых актрис - Кейт Бланшетт.

Этот фильм стоит посмотреть, как минимум по 2 причинам - это картина гениального режиссера Вуди Аллена, а еще - это удивительная комедия с галереей образов, которые Ален, похоже, выписывал отдельно и скрупулезно. Повествование разворачивается вокруг героини, которая застает своего мужа за изменой. И что же она делает - сдает его полиции со всеми коррупционными сделками, покидает свой роскошный особняк и переезжает к своей дальней родственнице. Привыкшая к большим деньгам и сумкам Луи Виттон, Жасмин сталкивается с реалиями совсем другой жизни.

«Кэрол»

Это англо-американская мелодрама режиссера Тодда Хейнса, которая имеет 6 номинаций на премию Оскар. Для зрителей эстетов фильм всплывает в памяти кусками ярких кадров - заснеженные дороги рождественской Америки 1960-х, великолепные костюмы. Это бесспорный пример невероятной операторской работы. Сюжет нам раскрывает сложные человеческие отношения, к которым мы не можем относится однозначно.

«Скандальный дневник»

«Загадочная история Бенджамина Баттона»

Это британский драматический триллер режиссера Ричарда Эйра, снятый в 2006 году. В главных ролях Джуди Денч и Кейт Бланшетт. Здесь у Кейт снова роль скандальной героини, поведение которой вызывает противоречивые эмоции. В государственную лондонскую школу приезжает новая учительница. Через некоторое время ее старшая коллега - роль Джуди Денч - узнает, что в молодой учительницы роман с ее 15-летним учеником. «Скандальный дневник» - это драма агрессивного одиночества, которое ищет, на кого обрушить неизрасходованную любовь.

Фильм режиссера Дэвида Финчера 2008 года, в основе которого одноименная повесть Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Этот фильм - ода гриму и голливудским технологиям. Не верите? А вы посмотрите на главного героя Брэда Питта, который сначала в колыбели, а потом в кресле-качалке для старенького дедушки. По сюжету отец новорожденного Бенджамина ужасается его внешности и подкидывает малыша в дом престарелых. Там его воспитывает медсестра. Однако свою жизнь Бенджамин проживает в обратном движении, заканчивая его в пеленках и на руках любимой Дейзи, которую сыграла Кейт Бланшетт. Невероятная история, за которой ни секунды не скучно наблюдать.

«Вавилон»

Здесь Кейт опять играет с Брэдом. Режиссер Алехандро Иньярриту снял эту картину в 2006-м. Лента была номинирована на премию Оскар как лучший фильм. В нем параллельно развиваются 4 сюжетные линии, задействовано много персонажей. Наш мир показан, как гигантский Вавилон, где людям приходится добиваться своего, договариваться и учиться слушать и понимать других. Это замечательный и захватывающий фильм.

Смотрите, анализируйте, наслаждайтесь!