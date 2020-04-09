Что посмотреть на карантине: ТОП-5 фильмов от Елены Фроляк
Для некоторых карантин стал вызовом в вопросе, чем себя занять.
«Жасмин»
Этот фильм стоит посмотреть, как минимум по 2 причинам - это картина гениального режиссера Вуди Аллена, а еще - это удивительная комедия с галереей образов, которые Ален, похоже, выписывал отдельно и скрупулезно. Повествование разворачивается вокруг героини, которая застает своего мужа за изменой. И что же она делает - сдает его полиции со всеми коррупционными сделками, покидает свой роскошный особняк и переезжает к своей дальней родственнице. Привыкшая к большим деньгам и сумкам Луи Виттон, Жасмин сталкивается с реалиями совсем другой жизни.
«Кэрол»
Это англо-американская мелодрама режиссера Тодда Хейнса, которая имеет 6 номинаций на премию Оскар. Для зрителей эстетов фильм всплывает в памяти кусками ярких кадров - заснеженные дороги рождественской Америки 1960-х, великолепные костюмы. Это бесспорный пример невероятной операторской работы. Сюжет нам раскрывает сложные человеческие отношения, к которым мы не можем относится однозначно.
«Скандальный дневник»
«Загадочная история Бенджамина Баттона»
Фильм режиссера Дэвида Финчера 2008 года, в основе которого одноименная повесть Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Этот фильм - ода гриму и голливудским технологиям. Не верите? А вы посмотрите на главного героя Брэда Питта, который сначала в колыбели, а потом в кресле-качалке для старенького дедушки. По сюжету отец новорожденного Бенджамина ужасается его внешности и подкидывает малыша в дом престарелых. Там его воспитывает медсестра. Однако свою жизнь Бенджамин проживает в обратном движении, заканчивая его в пеленках и на руках любимой Дейзи, которую сыграла Кейт Бланшетт. Невероятная история, за которой ни секунды не скучно наблюдать.
«Вавилон»
Здесь Кейт опять играет с Брэдом. Режиссер Алехандро Иньярриту снял эту картину в 2006-м. Лента была номинирована на премию Оскар как лучший фильм. В нем параллельно развиваются 4 сюжетные линии, задействовано много персонажей. Наш мир показан, как гигантский Вавилон, где людям приходится добиваться своего, договариваться и учиться слушать и понимать других. Это замечательный и захватывающий фильм.
Смотрите, анализируйте, наслаждайтесь!