Ольга Куриленко: Мне нравятся загадки, на которые тяжело найти ответы

В украинский прокат вышел детективный триллер «Переводчики».

Жертвы ради искусства

Ольга, когда вы прочли сценарий «Переводчиков», что больше всего понравилось?

Сюжет и жанр – детектив. Фильм напомнил мне произведения Агаты Кристи, где много персонажей и под подозрением каждый. Да и роль, которую мне предложили, очень классная.

Вы не в первый раз снимаетесь в триллере. Чем привлекает этот жанр?

Триллеры завораживают и ломают мозги. Мне нравятся загадки, на которые тяжело найти ответы.

Как работалось с режиссером Режисом Руансаре?

Отлично. Он много с нами говорил, хотел, чтобы актеры полностью окунулись в атмосферу фильма. Переводы частей текста мы делали сами. Каждый исполнитель – на свой язык. Я – на русский. Это было очень интересно и необычно: требовался литературный перевод, а не подстрочник. Так что почувствовала себя чуть ли не настоящим писателем.

Какую сцену сложней всего было снимать?

Наверное, ту, где на меня набрасывается итальянец. Меня по-настоящему таскали за волосы, чтобы все выглядело натурально. Вот вам и жертвы ради искусства. (Смеется.)

Бывает, актеры на съемках добавляют в сценарий что-то от себя.

Единственное, что я добавила в этом фильме, – авторский перевод текста.

Расскажите, как готовились к роли.

Вчитывалась в сценарий, думала, обсуждала с режиссером и партнерами. Вообще у меня любая подготовка происходит в голове – если это не боевик, конечно.

Финальную версию фильма вы видели. Хотели бы что-то изменить?

Ничего. Я очень довольна результатом.

Кино – командная работа

В съемках были задействованы актеры из разных стран. Вы легко нашли с ними общий язык?

Кино – командная работа. Все должны друг друга слушать и играть слаженно, как оркестр. У нас команда была замечательная. Мы до сих пор в контакте, переписываемся и видимся.

Каким количеством языков вы владеете?

Свободно говорю на русском, английском и французском. Могу общаться на испанском и итальянском. Понимаю украинский, но, наверное, не сумею правильно отвечать. Многое забыла – сказывается отсутствие практики. (Улыбается.)

«Переводчики» преимущественно построены на диалогах. Во время съемок были репетиции? Или сразу снимались сцены несколькими дублями и при монтаже выбирали лучшие?

Репетиции были, снималось много дублей. Как, впрочем, и всегда. Это нормальный рабочий процесс. Мне нравится сниматься и в разговорных фильмах, и в экшен-боевиках.

По каким критериям оцениваете новые проекты? Прикидываете, может ли потянуть ваша роль в таком фильме на «Оскар»?

Нет, что вы! Об «Оскаре» я не думаю. Мне кажется, это не может быть критерием. Награды – вещь весьма относительная. К тому же эта сфера очень политизирована. Если один актер получает престижную награду, это еще совсем не значит, что он лучше того, кому она не досталась. Мои критерии: крепкий сценарий, интересная лично для меня роль, хороший режиссер и партнеры.

Ольга, в последнее время в Украине наблюдается настоящий кинобум. Украинские режиссеры не предлагали вам сотрудничество?

Такое было несколько раз. Я отказалась, поскольку уровень проектов оказался недостаточным. Но в принципе совсем не против.

Сына балую редко

Часто ли, глядя на свою жизнь, думаете: я об этом и мечтать не могла? Или всегда знали, что добьетесь успеха?

Буквально каждый день ловлю себя на мысли, что и мечтать о таком не могла. Это точно!

Какой отрезок жизни хотелось бы прожить еще раз, будь у вас такая возможность?

Никакой. Честно, я не хочу возвращаться назад.

Сильной женщине Ольге Куриленко свойственны какие-то женские слабости?

А как понять, что они женские? Может, у меня как раз мужские слабости. (Смеется.)

Вы работали на съемочных площадках по всему миру. Где понравилось больше всего?

Мне все равно, где работать, – адаптируюсь везде. Главное, чтобы нравилось то, что делаешь, и окружение было приятное.

По родному Бердянску скучаете?

Ностальгия осталась, однако я не скучаю. Просто этот город всегда будет в памяти как часть моей жизни, моего детства.

Когда были там в последний раз?

Летом 2018-го.

Вашему сыну Александру 4 года. Бывает, что он задает вопросы, на которые трудно ответить?

Да. Приходится заходить в Google. (Смеется.)

Он уже интересовался, откуда вы родом? Что ему говорили?

Пока такого не спрашивал. Но говорит, что он наполовину русский, наполовину англичанин.

В одном из интервью вы сказали, что любите борщ. Часто его готовите?

Очень люблю! И сейчас стала варить чаще. Борщ я готовлю вегетарианский – он даже вкуснее мясного получается.

А какие блюда предпочитает сын? Часто его балуете?

Александр любит гречневую кашу, огурцы, помидоры, сладкий перец. А балую я его редко – считаю, дисциплина очень важна в воспитании.