Тоня Матвиенко рассказала, как мама реагировала на ее эпатажные прически и беременность в 16 лет

Певица Тоня Матвиенко – ребенок запланированный и желанный. На момент ее рождения в семье уже было двое сыновей и очень ждали дочь.

Певица Тоня Матвиенко говорит, что ни разу за всю жизнь не помнит маму злой или раздраженной – всегда с улыбкой, любовью и нежными объятиями. А о том, что Тоня – дочь народной певицы, даже в школе никто не знал.

Единственное, что выделяло ее среди других детей – модные вещи, привезенные мамой с зарубежных гастролей. Мама поддерживала Тоню во всех ее подростковых поступках. И тогда, когда покрасила волосы в рыжий цвет...

Она пришла испуганная и смотрит на меня: «Мама, я покрасилась». Говорю: «Какая красота, дочка! Как тебе хорошо» – помню, как она была счастлива,

– поделилась Нина Матвиенко в эфире программы «Ранок з Україною» на канале «Украина».

Тоня Матвиенко с мамой / пресс-служба канала Украина

И тогда, когда в 16 лет начала встречаться с парнем, который на 7 лет был ее старше – тоже поддержала. Тоня забеременела в 16, когда еще училась в 10-м классе. И первой, кому сказала, конечно же, – маме. А она очень обрадовалась! Только теперь Нина Митрофановна признается, что тогда переживала совсем другие эмоции.

Для меня это был такой шок! – комментирует Нина Митрофановна. – Но я не показала этого. Мы с мужем отнеслись к этому так, чтобы не спугнуть ее.

Певица Нина Матвиенко / пресс-служба канала Украина

Выдали дочь замуж. А когда появилась внучка, мама взяла на себя половину домашних забот. Поддержала и тогда, когда в 2006 году Тоня решила снова начать петь. И тогда, когда после 10 лет брака решилась на развод.

На сцене Тоня Матвиенко уже около 15-ти лет. И хотя давно выступает сольно, ее до сих пор обвиняют, мол, все успехи – это мамина заслуга. Нина Митрофановна очень из-за этого переживает.

Она настолько прямая, что может того человека встретить и сказать: «А ты чего Тоне так сказал?» – смеясь, рассказала Тоня. – Я стараюсь ей меньше говорить, ведь она за меня перегрызет горло, как говорят.

Напомним,