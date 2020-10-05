Светлана Лобода восхитила Сеть новой прической: время перемен

5 октября 2020 16:10 Юлия Крутиева
Светлана Лобода восхитила Сеть новой прической: время перемен
Певица Светлана Лобода
instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода в очередной раз дала повод заговорить о себе.

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Буквально два месяца назад Светлана Лобода взорвала все чарты и социальные сети своим скандальным видео на песню «Boom Boom», а сегодня все обсуждают ее новый имидж.

Результатами очередного бьюти-эксперимента Светлана поделилась на своей странице в Инстаграм. 37-летняя звезда опубликовала фотографию, на которой предстала с другой прической.

На радость поклонникам Лобода подстриглась и сделала себе каре. В кадре звезда позировала в черном платье на одно плечо, под которое она не надела нижнее белье.

Время перемен! Нра?
– поинтересовалась у публики Светлана.

Певица Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial
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В комментариях фолловеры Лободы засыпали его комплиментами: «Как давно мы Вас не видели с каре. Очень идет», «Такая красивая! Нереальная», «Каре? Старая Лобода вернулась? Вам чертовски идет», «ОФИГЕННО!».

Напомним, 

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