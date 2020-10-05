Светлана Лобода восхитила Сеть новой прической: время перемен
Певица Светлана Лобода в очередной раз дала повод заговорить о себе.
Результатами очередного бьюти-эксперимента Светлана поделилась на своей странице в Инстаграм. 37-летняя звезда опубликовала фотографию, на которой предстала с другой прической.
На радость поклонникам Лобода подстриглась и сделала себе каре. В кадре звезда позировала в черном платье на одно плечо, под которое она не надела нижнее белье.
Время перемен! Нра?– поинтересовалась у публики Светлана.
Напомним,