Ани Лорак: Драгоценности женщине должны дарить исключительно мужчины

27 сентября 2020 17:49 Редакция
Ани Лорак: Драгоценности женщине должны дарить исключительно мужчины

Популярная украинская певица Ани Лорак в воскресенье, 27 сентября, отмечает своей день рождения.

Читайте такжеАктриса сериала Сага Лилия Цвеликова рассказала, как ей удалось точно передать образ девушки военного времени
Маленькая девочка из провинциального городка не могла себе и представить, что станет любимой певицей миллионов и прославится далеко за пределами родной страны. Хотя об этом многое говорило…Теленеделя вместе с Ани Лорак вспоминают самые важные и трогательные моменты из биографии артистки.

Миллионерши предпочитают «Барбарис»

Певица Ани Лорак / instagram.com/anilorak

– У меня было насыщенное событиями детство, и все воспоминания – как картинки. Одна из них: мы с братом Сережей сидим в нашем саду, он подбирает на гитаре мелодию, а я ему подпеваю. Это был просто всплеск счастья – мы были очень привязаны друг к другу.

Кстати, это Сергей первым сказал, что я обязательно должна заниматься музыкой и петь. Именно ему обязана своим первым сольным концертом. Брат зашел к другу, а я осталась ждать его на улице. Чтобы было не скучно, начала громко петь. Вокруг меня тут же образовалось кольцо слушателей, раздались аплодисменты. Одна бабушка даже протянула металлический рубль со словами: «Возьми, деточка. Ты заработаешь много таких». И это стало пророчеством.

Кстати, свой первый гонорар – 10 рублей – я получила в девятилетнем возрасте за выступление во всеукраинском конкурсе. 9 рублей отдала маме, а на оставшийся рубль еще долго жировала (смеется) – тогда ведь это было целое состояние…

Когда в 16 лет получила $50, вообще почувствовала себя миллионершей. Меня пригласили на какое-то мероприятие, которое отмечала одна из винницких фабрик. Богатого репертуара у меня еще не было – только песни, написанные местными авторами. Но они понравились слушателям. На заработанные деньги я первым делом купила хорошую помаду. И колготки, потому что они вечно рвались и их не хватало. А на остальные – любимые конфеты: «Кис-кис», «Раковые шейки» и «Барбарис».

Тройка для королевы

Певица Ани Лорак / instagram.com/anilorak

– Когда начала учиться в интернате, сразу всем показала, что у меня есть слух и голос: на уроке музыки пела громче остальных (улыбается). Зато на первом же смотре художественной самодеятельности принесла с песней Аллы Пугачевой «По ниточке» победу нашей школе.

С тех пор началась моя «звездная» жизнь. Меня освобождали от уроков, чтобы могла репетировать, отправляли на вокальные конкурсы. Директор мной гордился, потому что я собрала все возможные дипломы. До сих пор помню, как уговаривал учительницу математики поставить мне «4». Но она была непреклонна – влепила мне «3». Правда, это не помешало директору поместить мое фото на доске почета.

Читайте такжеАктер Любовь с ароматом кофе Тимофей Каратаев: Любовь – это не бабочки в животе
В интернате я пользовалась популярностью у сверстников. Но мне нравились ребята постарше – из компании старшего брата. С ними было интереснее. И они меня постоянно опекали. Ели конфеты – мне отдавали самые вкусные. Куда-то ехали – меня сажали на руки. Рядом с ними я всегда чувствовала себя королевой. А особенно когда один из друзей Сережи мне говорил: «Какая же ты красивая! Только маленькая. Ну, ничего – подожду, пока подрастешь, а потом на тебе женюсь». Я, естественно, воспринимала его слова всерьез и придумывала целый сценарий: нашу свадьбу, как мы вместе живем…

Когда тот парень женился на самом деле, меня уже не волновал ни он, ни кто-то другой. В голове – только концерты и конкурсы: сейчас нужно выступить на этом, потом – на том. Я была настолько нацелена на успех, что все остальное потеряло смысл.

Люблю свою страну – и точка!

Певица Ани Лорак / instagram.com/anilorak

– Одна из самых важных моих побед – «Утренняя звезда». Я, девочка из Черновцов, даже представить себя не могла, что попаду в этот проект. И могла ведь не попасть! По дороге в Москву простудилась и осипла. Когда на репетиции кое-как прохрипела свою песню, режиссер-постановщик деликатно поинтересовался: «А ты точно будешь петь?». Конечно, буду! Я не имела права не выступить: спонсоры вложили в меня деньги, за меня болели дома – возвращаться назад ни с чем было нельзя.

Не знаю, откуда у меня взялись силы и голос. Но на концерте вдруг «прорвало» – и я набрала больше всего баллов. Помню, за кулисами ко мне подошел Юрий Николаев и сказал: «А ты талантливая! Желаю тебе удачи». Я чуть не упала в обморок: этот недосягаемый дядя Юра, которого раньше видела только на экране, стоит рядом и говорит мне комплименты!

Кстати, первая моя поездка за границу – в Америку, на конкурс Big Apple Music в 1996 году – тоже оказалась под большим вопросом. Я подготовила песню и за три дня до отъезда пошла получать визу. Но мне отказали – видимо, подумали, что девочка из малообеспеченной семьи захочет остаться в Штатах. Сказать, что я расстроилась – ничего не сказать. Это была катастрофа! Поэтому для себя решила: поеду, чего бы мне ни стоило. И быстренько написала письмо консулу – о том, как люблю свою страну, как мечтаю прославить ее в Америке и во всем мире и что больше всего хочу жить здесь. И – о, чудо! – через день мне ставят визу.

Я прилетаю в Америку – и должна тем же вечером выходить на сцену. Разница во времени очень большая: получалось, что по-нашему выступать надо в пять утра. Спать хочется нечеловечески! Голос тоже «спит». Но деваться некуда…

Именно после этого конкурса я поняла, что успех зависит не столько от пения, сколько от характера и упорства – тогда запускаются все скрытые ресурсы организма. Хотя, не скрою, пришлось понервничать. Третье место объявляют – меня нет. Второе – нет. Первое – тоже. У меня уже подкашиваются ноги, хочется плакать. И тут выходит Игорь Крутой, который был в жюри, и говорит: «Гран-при конкурса завоевала Ани Лорак, Украина!». После этого ноги подкосились уже от радости.

Друг познается на дне рождения

Певица Ани Лорак с дочерью Софией / instagram.com/anilorak

– Важное место в моей жизни занимает Филипп Киркоров. Мы познакомились на съемках новогоднего мюзикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» – прямо на съемочной площадке: он играл Черта, я – Оксану. Мило смотрелись вместе в кадре – и все. Дружеских отношений между нами не возникло.

Читайте такжеАктриса Алика Бурым: Стать полицейской я никогда не хотела… но попробовать было здорово
В следующий раз встретились в Крыму на «Женитьбе Фигаро». Я была удивлена, когда он тепло отозвался о моем творчестве – оказалось, Филипп за ним следит. Еще больше удивилась, когда принял приглашение на день рождения. Мог ведь просто пообещать из приличия, а потом сослаться на дела. Нет, пришел! Даже несмотря на то, что был очень тяжелый съемочный день. Пришел с большим букетом цветов и подарком – золотым кулончиком с моим знаком зодиака. Не представляю, где он его нашел, когда успел купить в Крыму?

Как самый преданный друг, оставался на вечеринке до самого конца. Так что было время поговорить, много чего обсудить. И в процессе этого общения Филипп раскрылся для меня по-новому.

После этого, правда, мы снова надолго потерялись – у каждого были свои дела. Судьба свела нас, когда я решила выступить на Евровидении. Думаю, это была именно судьба. Я как раз уехала отдыхать в Таиланд. И вдруг – звонок: «Привет! Это Филипп. Я написал для тебя песню».

У меня был шок. Мало того, что позвонил – еще и песню написал. Именно в тот момент, когда я готовилась к конкурсу… Ну, разве бывают такие совпадения?

Мы встретились в Киеве. Я послушала материал. Однако согласилась взять его в работу не сразу. У меня тоже были амбиции – готовила свой трек и хотела, чтобы именно он победил на конкурсе. В конце концов все же выбрала песню Филиппа.

В стиле диско я раньше не работала. Но чем больше пела Shady Lady, тем больше находила в ней ритмов, которые мне импонировали. И понимала, что я сама чем-то похожа на свою Shady Lady. Где-то глубоко-глубоко она во мне сидела и вырвалась наружу благодаря Киркорову. 

О драгоценностях:

Никогда не покупаю их сама: считаю, что драгоценности женщине должны дарить исключительно мужчины. Зато себе можно подарить красивое платье или туфли, поход на массаж. В этом году я приглядела шикарную сумочку — сумок же много не бывает. Конечно, главный подарок в этот день — не сумочка и не цветы, а то, что ты знаешь: мама, дочка, близкие, любимый человек живы и здоровы. И никакая обновка тебя не утешит, если кто‑то в этот день болен. А сумочки проходят по разряду милых мелочей, о которых поется в песне «Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши девчонки». Нам нравится украшать себя сумочками, бусиками, шарфиками и чем угодно еще, чтобы, увидев отражение в зеркале, сказать: «Да, я хороша!» Такова наша природа.

Певица Ани Лорак / instagram.com/anilorak

О том, кто вдохновляет:

Читайте также9-летняя дочь Ани Лорак дебютировала в роли актрисы
Меня вдохновляли Софи Лорен и Элизабет Тейлор, их женский магнетизм. А первым объектом детского восхищения была моя бабушка Нина. Она была полячкой, родилась в красивейшем городе Кракове и сама была красавицей. Бабуля была блондинкой, невероятной модницей, всегда красила губы ярко-красной помадой. Я удивлялась: «Бабушка, зачем ты красишь губы, мы же просто за водой идем?» — «А вдруг я кого‑нибудь встречу?» Даже собираясь за хлебом, она наряжалась, будто шла на свидание: яркое платьице с декольте, верхняя пуговка расстегнута. Она очень выделялась среди остальных жительниц Кицмани, моего родного городка. Другие бабушки ходили в халатах, тапочках, носили пучки, и моя на их фоне казалась кинозвездой… Бабушка уже была при смерти, я приходила к ней в гости и спрашивала: «Как ты?» А она в ответ спрашивала меня: «Как я выгляжу?» — «Хорошо». — «Дай зеркало»… Просила расческу, я помогала ей привести себя в порядок. Она в прямом смысле стремилась к красоте до последнего вздоха — и я считаю это одним из проявлений огромной женской силы.

При подготовке использованы материалы журнала "Теленеделя".

Облако тегов

Ани Лорак Теленеделя цитаты звезд цитаты певица

Материалы по теме

Иванна Онуфрийчук получила предложение руки и сердца по интернету
Интервью

Иванна Онуфрийчук получила предложение руки и сердца по интернетуЭксклюзив
Ксения Мишина: «Холостячка» позволила мне открыть свои чувства
Интервью

Ксения Мишина: «Холостячка» позволила мне открыть свои чувстваЭксклюзив
Женский доктор получил силиконового «Оскара»
Анонсы на ТВ

Женский доктор получил силиконового «Оскара»Эксклюзив
Кайли Дженнер: малышка на миллиард
Успешные люди

Кайли Дженнер: малышка на миллиард

Популярное на сайте

Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко

Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко
Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)

Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)
Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Популярное видео

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)
Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK