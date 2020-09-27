Ани Лорак: Драгоценности женщине должны дарить исключительно мужчины

Популярная украинская певица Ани Лорак в воскресенье, 27 сентября, отмечает своей день рождения.

Миллионерши предпочитают «Барбарис»

Маленькая девочка из провинциального городка не могла себе и представить, что станет любимой певицей миллионов и прославится далеко за пределами родной страны. Хотя об этом многое говорило…Теленеделя вместе с Ани Лорак вспоминают самые важные и трогательные моменты из биографии артистки.

Певица Ани Лорак / instagram.com/anilorak

– У меня было насыщенное событиями детство, и все воспоминания – как картинки. Одна из них: мы с братом Сережей сидим в нашем саду, он подбирает на гитаре мелодию, а я ему подпеваю. Это был просто всплеск счастья – мы были очень привязаны друг к другу.

Кстати, это Сергей первым сказал, что я обязательно должна заниматься музыкой и петь. Именно ему обязана своим первым сольным концертом. Брат зашел к другу, а я осталась ждать его на улице. Чтобы было не скучно, начала громко петь. Вокруг меня тут же образовалось кольцо слушателей, раздались аплодисменты. Одна бабушка даже протянула металлический рубль со словами: «Возьми, деточка. Ты заработаешь много таких». И это стало пророчеством.

Кстати, свой первый гонорар – 10 рублей – я получила в девятилетнем возрасте за выступление во всеукраинском конкурсе. 9 рублей отдала маме, а на оставшийся рубль еще долго жировала (смеется) – тогда ведь это было целое состояние…

Когда в 16 лет получила $50, вообще почувствовала себя миллионершей. Меня пригласили на какое-то мероприятие, которое отмечала одна из винницких фабрик. Богатого репертуара у меня еще не было – только песни, написанные местными авторами. Но они понравились слушателям. На заработанные деньги я первым делом купила хорошую помаду. И колготки, потому что они вечно рвались и их не хватало. А на остальные – любимые конфеты: «Кис-кис», «Раковые шейки» и «Барбарис».

Тройка для королевы

Певица Ани Лорак / instagram.com/anilorak

– Когда начала учиться в интернате, сразу всем показала, что у меня есть слух и голос: на уроке музыки пела громче остальных (улыбается). Зато на первом же смотре художественной самодеятельности принесла с песней Аллы Пугачевой «По ниточке» победу нашей школе.

С тех пор началась моя «звездная» жизнь. Меня освобождали от уроков, чтобы могла репетировать, отправляли на вокальные конкурсы. Директор мной гордился, потому что я собрала все возможные дипломы. До сих пор помню, как уговаривал учительницу математики поставить мне «4». Но она была непреклонна – влепила мне «3». Правда, это не помешало директору поместить мое фото на доске почета.

В интернате я пользовалась популярностью у сверстников. Но мне нравились ребята постарше – из компании старшего брата. С ними было интереснее. И они меня постоянно опекали. Ели конфеты – мне отдавали самые вкусные. Куда-то ехали – меня сажали на руки. Рядом с ними я всегда чувствовала себя королевой. А особенно когда один из друзей Сережи мне говорил: «Какая же ты красивая! Только маленькая. Ну, ничего – подожду, пока подрастешь, а потом на тебе женюсь». Я, естественно, воспринимала его слова всерьез и придумывала целый сценарий: нашу свадьбу, как мы вместе живем…

Когда тот парень женился на самом деле, меня уже не волновал ни он, ни кто-то другой. В голове – только концерты и конкурсы: сейчас нужно выступить на этом, потом – на том. Я была настолько нацелена на успех, что все остальное потеряло смысл.

Люблю свою страну – и точка!

Певица Ани Лорак / instagram.com/anilorak

– Одна из самых важных моих побед – «Утренняя звезда». Я, девочка из Черновцов, даже представить себя не могла, что попаду в этот проект. И могла ведь не попасть! По дороге в Москву простудилась и осипла. Когда на репетиции кое-как прохрипела свою песню, режиссер-постановщик деликатно поинтересовался: «А ты точно будешь петь?». Конечно, буду! Я не имела права не выступить: спонсоры вложили в меня деньги, за меня болели дома – возвращаться назад ни с чем было нельзя.

Не знаю, откуда у меня взялись силы и голос. Но на концерте вдруг «прорвало» – и я набрала больше всего баллов. Помню, за кулисами ко мне подошел Юрий Николаев и сказал: «А ты талантливая! Желаю тебе удачи». Я чуть не упала в обморок: этот недосягаемый дядя Юра, которого раньше видела только на экране, стоит рядом и говорит мне комплименты!

Кстати, первая моя поездка за границу – в Америку, на конкурс Big Apple Music в 1996 году – тоже оказалась под большим вопросом. Я подготовила песню и за три дня до отъезда пошла получать визу. Но мне отказали – видимо, подумали, что девочка из малообеспеченной семьи захочет остаться в Штатах. Сказать, что я расстроилась – ничего не сказать. Это была катастрофа! Поэтому для себя решила: поеду, чего бы мне ни стоило. И быстренько написала письмо консулу – о том, как люблю свою страну, как мечтаю прославить ее в Америке и во всем мире и что больше всего хочу жить здесь. И – о, чудо! – через день мне ставят визу.

Я прилетаю в Америку – и должна тем же вечером выходить на сцену. Разница во времени очень большая: получалось, что по-нашему выступать надо в пять утра. Спать хочется нечеловечески! Голос тоже «спит». Но деваться некуда…

Именно после этого конкурса я поняла, что успех зависит не столько от пения, сколько от характера и упорства – тогда запускаются все скрытые ресурсы организма. Хотя, не скрою, пришлось понервничать. Третье место объявляют – меня нет. Второе – нет. Первое – тоже. У меня уже подкашиваются ноги, хочется плакать. И тут выходит Игорь Крутой, который был в жюри, и говорит: «Гран-при конкурса завоевала Ани Лорак, Украина!». После этого ноги подкосились уже от радости.

Друг познается на дне рождения

Певица Ани Лорак с дочерью Софией / instagram.com/anilorak

– Важное место в моей жизни занимает Филипп Киркоров. Мы познакомились на съемках новогоднего мюзикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» – прямо на съемочной площадке: он играл Черта, я – Оксану. Мило смотрелись вместе в кадре – и все. Дружеских отношений между нами не возникло.

В следующий раз встретились в Крыму на «Женитьбе Фигаро». Я была удивлена, когда он тепло отозвался о моем творчестве – оказалось, Филипп за ним следит. Еще больше удивилась, когда принял приглашение на день рождения. Мог ведь просто пообещать из приличия, а потом сослаться на дела. Нет, пришел! Даже несмотря на то, что был очень тяжелый съемочный день. Пришел с большим букетом цветов и подарком – золотым кулончиком с моим знаком зодиака. Не представляю, где он его нашел, когда успел купить в Крыму?

Как самый преданный друг, оставался на вечеринке до самого конца. Так что было время поговорить, много чего обсудить. И в процессе этого общения Филипп раскрылся для меня по-новому.

После этого, правда, мы снова надолго потерялись – у каждого были свои дела. Судьба свела нас, когда я решила выступить на Евровидении. Думаю, это была именно судьба. Я как раз уехала отдыхать в Таиланд. И вдруг – звонок: «Привет! Это Филипп. Я написал для тебя песню».

У меня был шок. Мало того, что позвонил – еще и песню написал. Именно в тот момент, когда я готовилась к конкурсу… Ну, разве бывают такие совпадения?

Мы встретились в Киеве. Я послушала материал. Однако согласилась взять его в работу не сразу. У меня тоже были амбиции – готовила свой трек и хотела, чтобы именно он победил на конкурсе. В конце концов все же выбрала песню Филиппа.

В стиле диско я раньше не работала. Но чем больше пела Shady Lady, тем больше находила в ней ритмов, которые мне импонировали. И понимала, что я сама чем-то похожа на свою Shady Lady. Где-то глубоко-глубоко она во мне сидела и вырвалась наружу благодаря Киркорову.

О драгоценностях:

Никогда не покупаю их сама: считаю, что драгоценности женщине должны дарить исключительно мужчины. Зато себе можно подарить красивое платье или туфли, поход на массаж. В этом году я приглядела шикарную сумочку — сумок же много не бывает. Конечно, главный подарок в этот день — не сумочка и не цветы, а то, что ты знаешь: мама, дочка, близкие, любимый человек живы и здоровы. И никакая обновка тебя не утешит, если кто‑то в этот день болен. А сумочки проходят по разряду милых мелочей, о которых поется в песне «Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши девчонки». Нам нравится украшать себя сумочками, бусиками, шарфиками и чем угодно еще, чтобы, увидев отражение в зеркале, сказать: «Да, я хороша!» Такова наша природа.

Певица Ани Лорак / instagram.com/anilorak

О том, кто вдохновляет:

Меня вдохновляли Софи Лорен и Элизабет Тейлор, их женский магнетизм. А первым объектом детского восхищения была моя бабушка Нина. Она была полячкой, родилась в красивейшем городе Кракове и сама была красавицей. Бабуля была блондинкой, невероятной модницей, всегда красила губы ярко-красной помадой. Я удивлялась: «Бабушка, зачем ты красишь губы, мы же просто за водой идем?» — «А вдруг я кого‑нибудь встречу?» Даже собираясь за хлебом, она наряжалась, будто шла на свидание: яркое платьице с декольте, верхняя пуговка расстегнута. Она очень выделялась среди остальных жительниц Кицмани, моего родного городка. Другие бабушки ходили в халатах, тапочках, носили пучки, и моя на их фоне казалась кинозвездой… Бабушка уже была при смерти, я приходила к ней в гости и спрашивала: «Как ты?» А она в ответ спрашивала меня: «Как я выгляжу?» — «Хорошо». — «Дай зеркало»… Просила расческу, я помогала ей привести себя в порядок. Она в прямом смысле стремилась к красоте до последнего вздоха — и я считаю это одним из проявлений огромной женской силы.

При подготовке использованы материалы журнала "Теленеделя".