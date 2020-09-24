Актер Любовь с ароматом кофе Тимофей Каратаев: Любовь – это не бабочки в животе
25 сентября в 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера 4-х серийного проекта «Любовь с ароматом кофе» производства StarLight Production.
Одного из главных героев сыграл молодой актер Тимофей Каратаев. «Сегодня мы снимали на прекрасной Воздвиженке. Замечательное красивое место, где находится кофейня, в которой работает главная героиня Аля», - наслаждается съемочным солнечным днем Тимофей.
Кто ваш персонаж?
Костя – молодой парень, который очень любит свое дело. Оно ему досталось по наследству. Но у него есть прекрасная семья, которая устраивает ему испытание в отношениях. Костя человек закрытый к любви и, в каком-то смысле, он женился на своем деле. Семье такой вариант не нравится. Они не хотят, чтобы он остался одиноким и всячески хотят его женить.
Насколько ваш персонаж вам откликается?
Это кино, и мы играем. Не всегда персонаж должен быть близок. Но, конечно, когда ты играешь молодого парня, это достаточно понятно. К тому же, если он не падонок, а порядочный, живет со смыслом и осознанностью, то, конечно, он может быть близок.
Если играешь молодого подлеца, то приходится его как-то оправдывать в своих глазах. Это наша профессия, мы этому учились. Роль не обязана перекликаться и совпадать с тобой. Я думаю, режиссеры и продюсеры хотят, чтобы это было близко актеру, который будет исполнять роль. Тогда для него будет меньше работы. Но не всегда так бывает.
А в вашей фильмографии как чаще бывает?
Конечно, чаще предлагают роль, которая ближе к тебе. Но в моей фильмографии есть разные работы. Например, мы как-то снимали проект в Китае, где я играл персонажа в возрастном диапазоне от 30 до 85 лет. Там, естественно, отличалась работа (улыбается).
Сериал называется «Любовь с ароматом кофе». Что для вас любовь?
Ох и вопрос (смеется). Я очень много внимания уделил понятию отношений и почему мы выбираем именно определенного человека. По моему мнению, есть романтическое навязанное понятие любви из фильмов и литературы. Оно прекрасно. Но с точки зрения психологии все можно разобрать: почему любовь возникает к конкретному человеку. Это не какая-то магия, а вполне понятное проявление чувств к конкретному человеку. Лишь нужно понять, по каким причинам этот человек вызывает у тебя любовь. Почему именно этот человек.
А вы разобрались?
Разобрался, поэтому могу рассуждать. Если бы не разобрался, говорил бы, что любовь – это такое замечательное чувство, когда ты улетаешь, чувствуешь бабочки в животе и это так прекрасно (смеется). Конечно, это прекрасное чувство. Можно и нужно влюбляться. И любить. Но это состояние, которое в себе нужно расширять, поскольку глобально любовь не может фокусироваться только на одном человеке.
Сейчас в вашей жизни есть любовь?
Конечно, есть. Любовь – это в целом отношение к жизни.
Возвращаясь к сериалу. Интересные моменты на съемках можете вспомнить?
Хватает ли времени на увлечения?
У каждого из нас есть роли: я актер, молодой человек, отец, спортсмен… Могу сказать, какие роли мне нравятся больше. Например, когда я с сыном. Все возможное свободное время стараюсь проводить с ним. Увлечений как таковых нет. Но есть то, чем я стараюсь разнообразить свою жизнь.
А ваши родители из творческой среды?
Они совершенно не имеют отношение к актерской профессии. Мама и папа – инженеры. Дедушки у меня были учеными с большим количеством патентов на изобретения.
Они не хотели, чтобы вы пошли по их стопам?
Если говорить про дедушек и бабушек, то, наверное, они хотели, чтобы их дети пошли в науку. На внуков это как-то уже не распространялось. Я был совершенно свободен в своем выборе.
Не говорили про стабильную работу?