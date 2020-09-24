Актер Любовь с ароматом кофе Тимофей Каратаев: Любовь – это не бабочки в животе

25 сентября в 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера 4-х серийного проекта «Любовь с ароматом кофе» производства StarLight Production.

По сюжету, молодая мама Аля работает баристой в одной из кофеен города. Разочаровавшись в предыдущих отношениях, она неожиданно встречает молодого человека, Гошу, который возвращает ей веру в любовь. Как ей кажется. Но не все так просто, поскольку Гоша не нацелен на серьезные отношения и просит своего друга Костю порвать с девушкой. А вот у Кости свой план на Алю – он предлагает ей сыграть роль его невесты перед родными, чтобы те перестали пытаться его женить. Но все идет, конечно же, не по плану…

Одного из главных героев сыграл молодой актер Тимофей Каратаев. «Сегодня мы снимали на прекрасной Воздвиженке. Замечательное красивое место, где находится кофейня, в которой работает главная героиня Аля», - наслаждается съемочным солнечным днем Тимофей.

Кто ваш персонаж?

Костя – молодой парень, который очень любит свое дело. Оно ему досталось по наследству. Но у него есть прекрасная семья, которая устраивает ему испытание в отношениях. Костя человек закрытый к любви и, в каком-то смысле, он женился на своем деле. Семье такой вариант не нравится. Они не хотят, чтобы он остался одиноким и всячески хотят его женить.

Насколько ваш персонаж вам откликается?

Это кино, и мы играем. Не всегда персонаж должен быть близок. Но, конечно, когда ты играешь молодого парня, это достаточно понятно. К тому же, если он не падонок, а порядочный, живет со смыслом и осознанностью, то, конечно, он может быть близок.

Если играешь молодого подлеца, то приходится его как-то оправдывать в своих глазах. Это наша профессия, мы этому учились. Роль не обязана перекликаться и совпадать с тобой. Я думаю, режиссеры и продюсеры хотят, чтобы это было близко актеру, который будет исполнять роль. Тогда для него будет меньше работы. Но не всегда так бывает.

А в вашей фильмографии как чаще бывает?

Конечно, чаще предлагают роль, которая ближе к тебе. Но в моей фильмографии есть разные работы. Например, мы как-то снимали проект в Китае, где я играл персонажа в возрастном диапазоне от 30 до 85 лет. Там, естественно, отличалась работа (улыбается).

Сериал называется «Любовь с ароматом кофе». Что для вас любовь?

Ох и вопрос (смеется). Я очень много внимания уделил понятию отношений и почему мы выбираем именно определенного человека. По моему мнению, есть романтическое навязанное понятие любви из фильмов и литературы. Оно прекрасно. Но с точки зрения психологии все можно разобрать: почему любовь возникает к конкретному человеку. Это не какая-то магия, а вполне понятное проявление чувств к конкретному человеку. Лишь нужно понять, по каким причинам этот человек вызывает у тебя любовь. Почему именно этот человек.

А вы разобрались?

Разобрался, поэтому могу рассуждать. Если бы не разобрался, говорил бы, что любовь – это такое замечательное чувство, когда ты улетаешь, чувствуешь бабочки в животе и это так прекрасно (смеется). Конечно, это прекрасное чувство. Можно и нужно влюбляться. И любить. Но это состояние, которое в себе нужно расширять, поскольку глобально любовь не может фокусироваться только на одном человеке.

Сейчас в вашей жизни есть любовь?

Конечно, есть. Любовь – это в целом отношение к жизни.

Возвращаясь к сериалу. Интересные моменты на съемках можете вспомнить?

Снимали одну сцену, в которой была такая фраза «всенепременно будем». Сняли, наверное, дубля с пятого, поскольку никак не могли выговорить фразу. Вроде бы разочек произнести получилось. Посмотрим. Не знаю, или читателям эта ситуация покажется такой же смешной. Но нам тогда на площадке было очень весело. Вообще снимать очень легко и приятно. Команда замечательная.

Хватает ли времени на увлечения?

У каждого из нас есть роли: я актер, молодой человек, отец, спортсмен… Могу сказать, какие роли мне нравятся больше. Например, когда я с сыном. Все возможное свободное время стараюсь проводить с ним. Увлечений как таковых нет. Но есть то, чем я стараюсь разнообразить свою жизнь.

А ваши родители из творческой среды?

Они совершенно не имеют отношение к актерской профессии. Мама и папа – инженеры. Дедушки у меня были учеными с большим количеством патентов на изобретения.

Они не хотели, чтобы вы пошли по их стопам?

Если говорить про дедушек и бабушек, то, наверное, они хотели, чтобы их дети пошли в науку. На внуков это как-то уже не распространялось. Я был совершенно свободен в своем выборе.

Не говорили про стабильную работу?

Мне так говорили учителя в школе. Но они не обладали сильным авторитетом для меня. Никогда не переживал, поскольку понимаю, что могу уйти с работы и найти что-то другое.