Иванна Онуфрийчук получила предложение руки и сердца по интернету
Ведущая шоу «Без краватки» (НЛО TV), актриса и модель Иванна Онуфрийчук в интервью «Теленеделе» открылась с абсолютно другой стороны.
Мать-одиночка? Это просто смешно!
Иванна, в своем авторском проекте «Без краватки» вы часто задаете неудобные вопросы собеседникам. Предупреждаете их о том, что задумали?
Не обижаются, когда подобное происходит?
Нет, у меня даже было такое, что гость вроде не хотел говорить на какие-то темы, а в ходе беседы получилось расположить его к себе и вывести на них. Да так, что и сам был не против. Обижалась потом его пиар-служба, а вот сам он остался доволен. (Улыбается.)
Какой самый неудобный вопрос задавали вам?
Очень много людей пишет мне в соцсетях, часто это мужчины-иностранцы. В том числе присылают фотографии – свои и своих… скажем так, частей тела. Несколько раз от таких персонажей получала сообщения подобного плана: «Готов заплатить любую сумму за ночь с тобой. Сколько?». Мне кажется, это и есть самый ужасный вопрос, который мне когда-либо задавали. Таких товарищей я сразу отправляю в бан, и на этом все заканчивается.
А о чем вас надо спросить, чтобы вы встали и ушли во время интервью и больше никогда не общались с этим человеком?
Я точно не из тех, кто встанет и уйдет. У меня нет табу, готова отвечать на любые вопросы. Если они покажутся слишком уж неуместными, найду возможность вежливо сменить вектор беседы – перевести все в шутку или переключиться на другую тему…
Невзирая на степень откровенности, публичной личности не избежать сплетен. Какие самые дурацкие слухи ходили о вас?
Еще как-то узнала, что я мать-одиночка с кучей детей. Дело в том, что у меня есть младшая сестра, которой 14 лет, 13-летняя племянница, двухлетний племянник плюс еще крестник – уже четверо. Поскольку безумно люблю детей, провожу с ними очень много времени и часто показываю у себя в Instagram. Вот некоторые и решили, что я многодетная мать. Ну, а раз о личной жизни не рассказываю, скорее всего, воспитываю отпрысков без отца – как говорится, нагуляла, только стесняюсь в этом признаться. Многие так и пишут: «Парня не показываешь, потому что его нет. Говоришь, что не замужем, а на деле-то – мать-одиночка».
Сама придумала – сама и деньги ищи
Вы рассказывали, что сами пришли на НЛО TV с идеей проекта «Без краватки». У вас тогда были хорошие связи на телевидении?
Нет, непосредственно на телевидении связей не было. Я работала на музыкальном канале, у меня сформировалась идея собственного проекта. Когда устала говорить о музыке, уволилась и решила воплотить свою задумку в жизнь. Кстати, с идеей шоу «Без краватки» приходила на многие каналы. Всем нравилось, но никто не был готов заниматься моим шоу. Часто слышала в ответ: «У нас сейчас нет бюджета», «Ты что, с ума сошла? Такой проект стоит миллионы», «Хочешь – сама ищи деньги, у нас таких нет». В конце концов мне посоветовали обратить внимание на более молодежные каналы. Так я вышла в Facebook на директора НЛО TV Ивана Букреева, написала ему, договорилась о встрече. Оказалось, что ему формат проекта интересен и есть продюсер, желающий снимать мое шоу, – Серж Куницын. Все обсудили, что-то подкорректировали – так все и срослось. Так что за ручку меня точно никто не привел.
Хотя считаю, что связи нужны везде и всегда. Они дороже денег, ими важно обрастать. Друг может поделиться информацией, о которой больше никак не узнаешь. Так у меня было, кстати, с музыкальным каналом. Мой приятель был знаком с его директором и его женой-ведущей, собиравшейся как раз в декрет, и рассказал мне, что есть вакансия. Причем о кастинге и пробах не сообщалось ни в интернете, ни где-либо еще. А получить нужную информацию в нужное время – это в некоторых случаях уже половина успеха.
Иногда, чтобы привлечь к себе внимание, представители шоу-бизнеса сами о себе что-то придумывают, преувеличивают свои достижения. Вы таким не грешили в начале карьеры?
Нет, не приходилось. До того как пришла на телевидение, я была успешной фотомоделью, за плечами имелся большой опыт съемок в разных проектах. У меня уже было имя, своя история. В общем, в этом плане повезло – ничего придумывать не понадобилось.
Флаеры, мобилки и массаж
Вы всегда с гордостью вспоминаете о том, что родились в селе. Как думаете, сделать карьеру было бы проще, будь вы столичной штучкой?
Жизнь в селе наверняка дает некую закалку?
Все зависит от семьи. Наша была не зажиточной – самой обычной, поэтому случались разные времена. Родители и на заработки ездили, а порой мы ели одну картошку, потому что больше было нечего. Думаю, такое детство очень стимулирует к тому, чтобы стараться свою жизнь сделать лучше. Ты занимаешься развитием, идешь к успеху и получаешь в итоге все, чего раньше не хватало. Имеет значение и воспитание. Мама с детства мотивировала нас с сестрой быть лучшими, первыми, независимыми, самостоятельными и всего добиваться самим. Потому что она прожила нелегкую жизнь и для нас такой не хотела.
Конечно же, я помогала ей по дому. Но она не принуждала нас к работе. Наша задача была учиться, отдохнуть – и снова учиться.
Помните первую работу, которая принесла доход?
Будучи студенткой, я раздавала флаеры в метро и на автобусных остановках. Получала за это 50 грн в день. Но поняла, какая это тяжелая работа, и решила искать другую. Потом пополняла мобильные счета – у моего одногруппника был такой «бизнес», но и он не выстрелил. Дальше вспомнила, что умею делать массаж – мама в детстве научила, и я всем родственникам делала. Нашла массажный салон недалеко от общежития и пошла устраиваться. Директор спросил, есть ли у меня диплом. Когда оказалось, что нет, дал «тестовое задание» – попросил сделать массаж спины. Я получила положительный отзыв, и меня не только приняли на работу, но и сделали потом диплом. Проработала в салоне полгода, заработала свои первые большие деньги – тогда эта сумма казалась мне просто космической! А дальше уже работала по специальности – на госслужбе.
Bentley и квартиру себе намечтала
Что было пределом ваших мечтаний, когда получили первые деньги?
Все банально – думаю, как у всех: хотела собственную квартиру и машину. Я настолько мечтала водить, что года 3–4 подряд снился сон, как угоняю чье-то авто. (Смеется.) Потом снилось, что просто много езжу на каких-то автомобилях. Чтобы воплотить свою мечту, все время откладывала деньги. На первую машину копила около трех лет, при этом во многом себе отказывала. Меня это не расстраивало – я ведь четко знала, во имя чего себя так ограничиваю. Конечно, хотелось путешествовать, покупать брендовые вещи и прочувствовать, каково это – когда не нужно считать, хватит ли денег на то или иное удовольствие. Вот чтобы, к примеру, пойти в ресторан и не смотреть на цены, а заказывать все, чего душа пожелает. И всегда мечтала иметь возможность помогать другим.
И что из этого всего есть у вас сейчас?
Собственная квартира на последнем этаже высотки. Один окулист мне сказал, что для глаз очень полезно смотреть на горизонт. Очень ему благодарна за такую хорошую мотивацию – я точно знала, какую квартиру и где именно хочу. Был период, когда на арендованной машине (понимаете, как я хотела водить?) с подружкой вечерами приезжали под жилой комплекс, о квартире в котором мечтала, пили кофе, и я говорила: «Надька, посмотри наверх и представь, что мы там живем!». Через два года купила квартиру! Именно там! Так что мысли материальны. И машина у меня есть, о которой фантазировала, – Bentley, мой любимый спорткар. Отдыхать люблю у моря. В последний раз была на Мальдивах – там волшебно! В общем, есть поставить перед собой цель и что-то делать, чтобы к ней прийти, обязательно все получится.
Ваша гардеробная ломится от обуви и нарядов или вы не шмоточница?
Считаю, что не шмоточница. Но люблю красивые и дорогие вещи, так как качество и комфорт стоят денег. По сравнению с гардеробными других людей, где только туфель 100+ пар, у меня скромный шкаф. Гардеробная ломится только потому, что она маленькая, и я даже иногда не знаю, что надеть, потому что просто не вижу одни вещи за другими. По этой причине часто провожу ревизии и отдаю что-то родственникам или на благотворительность.
Какой самый дорогой наряд в вашей коллекции?
Релакс в лепестках роз
Нежиться в ванной с лепестками роз, как на видео у вас в Instagram, – это реальность или просто рабочий кадр?
Реальность! Кстати, это у меня тоже из детства – мама всегда делала нам ванные с разными травами и лепестками роз. Я вообще никогда, наверное, не принимала ванну просто из воды – там всегда должны быть соли, эфирные масла. Не обязательно лепестки роз, но хорошо, когда они есть. (Улыбается.) Это всегда особый ритуал для расслабления – с музыкой и свечами.
Работать вы умеете. Чем занимаетесь в свободное время?
Об этом могу долго рассказывать. Верховая езда, гольф… Правда, очень редко получается втиснуть их в свой график, но очень это дело люблю. Кроме того, все водные развлечения – сапборды, каяки, серфы. Играю на фортепиано, готовлю – мне нравится удивлять близких и родных. В общем, хобби много. Жаль только, что времени на них не хватает.
Иногда рутинная домашняя работа становится чем-то вроде релакса. У вас такая есть?
Обожаю обрезать цветы! Могу делать это часами: менять воду, складывать разные композиции, а параллельно разговаривать по телефону. Для меня это своеобразная медитация. Думаю, из меня получился бы неплохой флорист. А вообще лучший релакс в моем представлении – путешествия.
На карантине почти все жаловались на то, что разленились, разъелись и не влезают в любимую одежду. Вы тоже с этим столкнулись? Или усердно занимались собой?
Скажу честно, поправилась на два килограмма. Но это те килограммы, которые то появляются, то исчезают – и легко убираются спортом. Мы занимались с мамой и сестрой дома. Сначала каждый день, потом немного устали, однако от активностей не отказались. У меня есть все необходимое для этого – коврики, гантели, резинки. Правда, я человек настроения, и мне нужна либо компания, либо тренер, который будет контролировать. А вообще, проблем с прибавкой веса у меня нет, потому что независимо от обстоятельств стараюсь питаться правильно.
И кто его знает, на что он намекает
Вы регулярно пишете в соцсетях, что вас окружают «тепло, уют и любовь», постите фото миллионов роз и горы подарков. И никогда не показываете того, кто вам их дарит. Кто этот таинственный незнакомец и как вы познакомились?
Следующая наша встреча состоялась в спортзале – он занимался на соседней дорожке. Расспросил обо мне, рассказал, что сам родом из Казахстана, но живет в Европе, занимается трейдингом. И пригласил отправиться с группой на nordic walking в горы. Не знаю, чем я думала, когда соглашалась взбираться на гору с палками… В итоге была красной от усталости и физических усилий, мне было очень сложно. Но ударить в грязь лицом нельзя! Так что преодолела высоту. Отчасти благодаря тому, что молодой человек меня все это время поддерживал и мотивировал. А потом взял мой номер телефона и сказал, что хочет пересечься, когда будет в Киеве.
Сразу поняли, что это судьба?
Первые полгода я, честно говоря, вообще ничего не понимала. (Смеется.) В том числе – чего он от меня хочет: просто писал сообщения, был очень вежливым и скромным. Потом начались подарки, романтические свидания – он прилетал ко мне. Если начну рассказывать обо всех событиях, что происходили в нашей жизни, места в журнале не хватит.
У нас, кстати, была очень романтичная поездка на Мальдивы, где мой молодой человек продумал такую культурную программу, что запомнится на всю жизнь, – это был лучший отдых в моей жизни. Там нас как раз и застал карантин – пришлось возвращаться домой.
Свидания онлайн
Во время карантина ваши отношения не пострадали?
Поскольку мы живем в разных странах, могли и пострадать. Но, учитывая обстоятельства, я придумала формат онлайн-свиданий. Собираюсь на них, как на обычные: крашусь, выбираю наряд и даже тему беседы – путешествия, семья, взгляды на жизнь. Таким образом мы узнаем друг друга. Могу сказать, что за время карантина наши отношения только укрепились, хоть и было много притирок.
Одно из этих онлайн-свиданий закончилось предварительным предложением руки и сердца… Парень подговорил мою сестру, и она помогла ему устроить квест в стихах – я должна была найти место, где спрятано кольцо и письмо (написанное им от руки и отсканированное). В том письме шла речь о серьезных намерениях и о желании создать семью. Я, конечно, сначала расплакалась, а потом пришла в себя и сказала, что жду «нормального» офлайн-предложения и знакомства с родителями. Кольцо, правда, ношу и надеюсь, что карантин не затянется. (Улыбается.)
У вас очень нетипичные отношения. Каким должен быть мужчина, чтобы покорить ваше сердце?
Поскольку я законченный романтик, обычно сама и устраивала своим бойфрендам свидания на крыше, дарила полеты на воздушном шаре и разные сюрпризы. Конечно, они были в шоке, ведь на самом деле все должно быть наоборот. А тут Вселенная меня наконец-то услышала, и теперь получаю именно ту романтику, о которой всегда мечтала.
Каким должен быть мужчина в моем понимании? Прежде всего, отвечать за свои слова. Мне очень импонирует, что мой – именно такой. А еще внимательный и щедрый. Он заботится даже о моих близких и друзьях и все это делает от души. Разумеется, для меня важно, как он относится и к своим близким, – это тоже показатель. А он относится так, как редко встречается. В этом мы очень похожи – у нас одинаковые жизненные ценности.
Кстати, у нас уже даже появилась своя традиция – 8-го числа каждого месяца мой молодой человек устраивает необычные свидания. Почему 8-го? В этот день было сделано предложение. А теперь 8 июля он будет организовывать мой день рождения! Боюсь даже представить, что за грандиозный праздник получится.
Какие у вас карьерные планы? Или с головой ушли в личные?
Текст: Ольга Владимирова