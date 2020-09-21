Иванна Онуфрийчук получила предложение руки и сердца по интернету

Ведущая шоу «Без краватки» (НЛО TV), актриса и модель Иванна Онуфрийчук в интервью «Теленеделе» открылась с абсолютно другой стороны.

Мать-одиночка? Это просто смешно!

Иванна, в своем авторском проекте «Без краватки» вы часто задаете неудобные вопросы собеседникам. Предупреждаете их о том, что задумали?

Часть гостей требует вопросы до интервью на согласование, чтобы сразу обозначить, какие темы лучше не трогать. Особенно политики и бизнесмены. Они отмечают то, о чем не хотели бы говорить, – например, о стоимости их часов, о женах и любовницах. Мы всегда стараемся идти навстречу, хотя иногда приходится включать женскую хитрость и обаяние, чтобы все-таки задать нужный вопрос – возможно, в другой форме, и получить на него ответ.

Не обижаются, когда подобное происходит?

Нет, у меня даже было такое, что гость вроде не хотел говорить на какие-то темы, а в ходе беседы получилось расположить его к себе и вывести на них. Да так, что и сам был не против. Обижалась потом его пиар-служба, а вот сам он остался доволен. (Улыбается.)

Какой самый неудобный вопрос задавали вам?

Очень много людей пишет мне в соцсетях, часто это мужчины-иностранцы. В том числе присылают фотографии – свои и своих… скажем так, частей тела. Несколько раз от таких персонажей получала сообщения подобного плана: «Готов заплатить любую сумму за ночь с тобой. Сколько?». Мне кажется, это и есть самый ужасный вопрос, который мне когда-либо задавали. Таких товарищей я сразу отправляю в бан, и на этом все заканчивается.

А о чем вас надо спросить, чтобы вы встали и ушли во время интервью и больше никогда не общались с этим человеком?

Я точно не из тех, кто встанет и уйдет. У меня нет табу, готова отвечать на любые вопросы. Если они покажутся слишком уж неуместными, найду возможность вежливо сменить вектор беседы – перевести все в шутку или переключиться на другую тему…

Невзирая на степень откровенности, публичной личности не избежать сплетен. Какие самые дурацкие слухи ходили о вас?

К счастью, слухов было не так много, но парочка забавных есть. Наверное, самые нелепые – о романах с влиятельными людьми, которые мне все подносят на блюдечке. Конечно, это полный бред. Однако завистникам нравится искать удобные причины, чтобы потом, комментируя успех других, можно было сказать что-то вроде: «Ну, конечно, она же жена/сестра/любовница, ей все само на голову падает». К тому же я свою личную жизнь никогда не выставляла напоказ – пока нет кольца на пальце, не было свадьбы или я не уверена в серьезных намерениях избранника, не вижу смысла делать это достоянием общественность. А поскольку люди не знали, с кем я в отношениях, конечно, быстренько себе все додумывали.

Еще как-то узнала, что я мать-одиночка с кучей детей. Дело в том, что у меня есть младшая сестра, которой 14 лет, 13-летняя племянница, двухлетний племянник плюс еще крестник – уже четверо. Поскольку безумно люблю детей, провожу с ними очень много времени и часто показываю у себя в Instagram. Вот некоторые и решили, что я многодетная мать. Ну, а раз о личной жизни не рассказываю, скорее всего, воспитываю отпрысков без отца – как говорится, нагуляла, только стесняюсь в этом признаться. Многие так и пишут: «Парня не показываешь, потому что его нет. Говоришь, что не замужем, а на деле-то – мать-одиночка».

Сама придумала – сама и деньги ищи

Вы рассказывали, что сами пришли на НЛО TV с идеей проекта «Без краватки». У вас тогда были хорошие связи на телевидении?

Нет, непосредственно на телевидении связей не было. Я работала на музыкальном канале, у меня сформировалась идея собственного проекта. Когда устала говорить о музыке, уволилась и решила воплотить свою задумку в жизнь. Кстати, с идеей шоу «Без краватки» приходила на многие каналы. Всем нравилось, но никто не был готов заниматься моим шоу. Часто слышала в ответ: «У нас сейчас нет бюджета», «Ты что, с ума сошла? Такой проект стоит миллионы», «Хочешь – сама ищи деньги, у нас таких нет». В конце концов мне посоветовали обратить внимание на более молодежные каналы. Так я вышла в Facebook на директора НЛО TV Ивана Букреева, написала ему, договорилась о встрече. Оказалось, что ему формат проекта интересен и есть продюсер, желающий снимать мое шоу, – Серж Куницын. Все обсудили, что-то подкорректировали – так все и срослось. Так что за ручку меня точно никто не привел.

Хотя считаю, что связи нужны везде и всегда. Они дороже денег, ими важно обрастать. Друг может поделиться информацией, о которой больше никак не узнаешь. Так у меня было, кстати, с музыкальным каналом. Мой приятель был знаком с его директором и его женой-ведущей, собиравшейся как раз в декрет, и рассказал мне, что есть вакансия. Причем о кастинге и пробах не сообщалось ни в интернете, ни где-либо еще. А получить нужную информацию в нужное время – это в некоторых случаях уже половина успеха.

Иногда, чтобы привлечь к себе внимание, представители шоу-бизнеса сами о себе что-то придумывают, преувеличивают свои достижения. Вы таким не грешили в начале карьеры?

Нет, не приходилось. До того как пришла на телевидение, я была успешной фотомоделью, за плечами имелся большой опыт съемок в разных проектах. У меня уже было имя, своя история. В общем, в этом плане повезло – ничего придумывать не понадобилось.

Флаеры, мобилки и массаж

Вы всегда с гордостью вспоминаете о том, что родились в селе. Как думаете, сделать карьеру было бы проще, будь вы столичной штучкой?

Уверена, что проще. В столице, как ни крути, больше перспектив и возможностей проявить себя. Самореализоваться можно уже с детства – главное, иметь желание. А у меня таких возможностей не было – село у нас небольшое, хотя там есть две школы, разные кружки – музыкальные и танцевальные. Но это все равно не тот уровень, что в городе, не говоря уже о Киеве. Естественно, когда живешь в мегаполисе, у тебя и окружение другое, и связи есть, и все намного проще – некоторые этапы не нужно проходить, уже все есть по умолчанию. С другой стороны, если есть цель, не важно, какое у тебя происхождение и где ты живешь – все равно пробьешься.

Жизнь в селе наверняка дает некую закалку?

Все зависит от семьи. Наша была не зажиточной – самой обычной, поэтому случались разные времена. Родители и на заработки ездили, а порой мы ели одну картошку, потому что больше было нечего. Думаю, такое детство очень стимулирует к тому, чтобы стараться свою жизнь сделать лучше. Ты занимаешься развитием, идешь к успеху и получаешь в итоге все, чего раньше не хватало. Имеет значение и воспитание. Мама с детства мотивировала нас с сестрой быть лучшими, первыми, независимыми, самостоятельными и всего добиваться самим. Потому что она прожила нелегкую жизнь и для нас такой не хотела.

Конечно же, я помогала ей по дому. Но она не принуждала нас к работе. Наша задача была учиться, отдохнуть – и снова учиться.

Помните первую работу, которая принесла доход?

Будучи студенткой, я раздавала флаеры в метро и на автобусных остановках. Получала за это 50 грн в день. Но поняла, какая это тяжелая работа, и решила искать другую. Потом пополняла мобильные счета – у моего одногруппника был такой «бизнес», но и он не выстрелил. Дальше вспомнила, что умею делать массаж – мама в детстве научила, и я всем родственникам делала. Нашла массажный салон недалеко от общежития и пошла устраиваться. Директор спросил, есть ли у меня диплом. Когда оказалось, что нет, дал «тестовое задание» – попросил сделать массаж спины. Я получила положительный отзыв, и меня не только приняли на работу, но и сделали потом диплом. Проработала в салоне полгода, заработала свои первые большие деньги – тогда эта сумма казалась мне просто космической! А дальше уже работала по специальности – на госслужбе.

Bentley и квартиру себе намечтала

Что было пределом ваших мечтаний, когда получили первые деньги?

Все банально – думаю, как у всех: хотела собственную квартиру и машину. Я настолько мечтала водить, что года 3–4 подряд снился сон, как угоняю чье-то авто. (Смеется.) Потом снилось, что просто много езжу на каких-то автомобилях. Чтобы воплотить свою мечту, все время откладывала деньги. На первую машину копила около трех лет, при этом во многом себе отказывала. Меня это не расстраивало – я ведь четко знала, во имя чего себя так ограничиваю. Конечно, хотелось путешествовать, покупать брендовые вещи и прочувствовать, каково это – когда не нужно считать, хватит ли денег на то или иное удовольствие. Вот чтобы, к примеру, пойти в ресторан и не смотреть на цены, а заказывать все, чего душа пожелает. И всегда мечтала иметь возможность помогать другим.

И что из этого всего есть у вас сейчас?

Собственная квартира на последнем этаже высотки. Один окулист мне сказал, что для глаз очень полезно смотреть на горизонт. Очень ему благодарна за такую хорошую мотивацию – я точно знала, какую квартиру и где именно хочу. Был период, когда на арендованной машине (понимаете, как я хотела водить?) с подружкой вечерами приезжали под жилой комплекс, о квартире в котором мечтала, пили кофе, и я говорила: «Надька, посмотри наверх и представь, что мы там живем!». Через два года купила квартиру! Именно там! Так что мысли материальны. И машина у меня есть, о которой фантазировала, – Bentley, мой любимый спорткар. Отдыхать люблю у моря. В последний раз была на Мальдивах – там волшебно! В общем, есть поставить перед собой цель и что-то делать, чтобы к ней прийти, обязательно все получится.

Ваша гардеробная ломится от обуви и нарядов или вы не шмоточница?

Считаю, что не шмоточница. Но люблю красивые и дорогие вещи, так как качество и комфорт стоят денег. По сравнению с гардеробными других людей, где только туфель 100+ пар, у меня скромный шкаф. Гардеробная ломится только потому, что она маленькая, и я даже иногда не знаю, что надеть, потому что просто не вижу одни вещи за другими. По этой причине часто провожу ревизии и отдаю что-то родственникам или на благотворительность.

Какой самый дорогой наряд в вашей коллекции?

Ой… (Задумалась.) Я даже не знаю точную цену, потому что это был подарок – платье от испанского дизайнера. Но сама бы такую дорогущую вещь вряд ли приобрела.

Релакс в лепестках роз

Нежиться в ванной с лепестками роз, как на видео у вас в Instagram, – это реальность или просто рабочий кадр?

Реальность! Кстати, это у меня тоже из детства – мама всегда делала нам ванные с разными травами и лепестками роз. Я вообще никогда, наверное, не принимала ванну просто из воды – там всегда должны быть соли, эфирные масла. Не обязательно лепестки роз, но хорошо, когда они есть. (Улыбается.) Это всегда особый ритуал для расслабления – с музыкой и свечами.

Работать вы умеете. Чем занимаетесь в свободное время?

Об этом могу долго рассказывать. Верховая езда, гольф… Правда, очень редко получается втиснуть их в свой график, но очень это дело люблю. Кроме того, все водные развлечения – сапборды, каяки, серфы. Играю на фортепиано, готовлю – мне нравится удивлять близких и родных. В общем, хобби много. Жаль только, что времени на них не хватает.

Иногда рутинная домашняя работа становится чем-то вроде релакса. У вас такая есть?

Обожаю обрезать цветы! Могу делать это часами: менять воду, складывать разные композиции, а параллельно разговаривать по телефону. Для меня это своеобразная медитация. Думаю, из меня получился бы неплохой флорист. А вообще лучший релакс в моем представлении – путешествия.

На карантине почти все жаловались на то, что разленились, разъелись и не влезают в любимую одежду. Вы тоже с этим столкнулись? Или усердно занимались собой?

Скажу честно, поправилась на два килограмма. Но это те килограммы, которые то появляются, то исчезают – и легко убираются спортом. Мы занимались с мамой и сестрой дома. Сначала каждый день, потом немного устали, однако от активностей не отказались. У меня есть все необходимое для этого – коврики, гантели, резинки. Правда, я человек настроения, и мне нужна либо компания, либо тренер, который будет контролировать. А вообще, проблем с прибавкой веса у меня нет, потому что независимо от обстоятельств стараюсь питаться правильно.

И кто его знает, на что он намекает

Вы регулярно пишете в соцсетях, что вас окружают «тепло, уют и любовь», постите фото миллионов роз и горы подарков. И никогда не показываете того, кто вам их дарит. Кто этот таинственный незнакомец и как вы познакомились?

Мы познакомились два года назад. Я очень люблю отдыхать в одиночестве и в тот раз уехала в Испанию в детокс-клинику, где проходят специальную очищающую программу. Первые дни было очень сложно – еду давали порционно, а подкупить официанта или шеф-повара невозможно. А затем нас пригласили на чаепитие. Я пришла с завязанными в узел волосами, в халате, сидела и пила этот травяной чай. Вижу, заходит симпатичный молодой человек, щелкает пальцами – и менеджер несет ему огромную тарелку с арбузами. Сначала обратила внимание на парня, потом на арбузы… Мы обменялись взглядами, и я ушла в мечтах об… арбузе. (Смеется.)

Следующая наша встреча состоялась в спортзале – он занимался на соседней дорожке. Расспросил обо мне, рассказал, что сам родом из Казахстана, но живет в Европе, занимается трейдингом. И пригласил отправиться с группой на nordic walking в горы. Не знаю, чем я думала, когда соглашалась взбираться на гору с палками… В итоге была красной от усталости и физических усилий, мне было очень сложно. Но ударить в грязь лицом нельзя! Так что преодолела высоту. Отчасти благодаря тому, что молодой человек меня все это время поддерживал и мотивировал. А потом взял мой номер телефона и сказал, что хочет пересечься, когда будет в Киеве.

Сразу поняли, что это судьба?

Первые полгода я, честно говоря, вообще ничего не понимала. (Смеется.) В том числе – чего он от меня хочет: просто писал сообщения, был очень вежливым и скромным. Потом начались подарки, романтические свидания – он прилетал ко мне. Если начну рассказывать обо всех событиях, что происходили в нашей жизни, места в журнале не хватит.

У нас, кстати, была очень романтичная поездка на Мальдивы, где мой молодой человек продумал такую культурную программу, что запомнится на всю жизнь, – это был лучший отдых в моей жизни. Там нас как раз и застал карантин – пришлось возвращаться домой.

Свидания онлайн

Во время карантина ваши отношения не пострадали?

Поскольку мы живем в разных странах, могли и пострадать. Но, учитывая обстоятельства, я придумала формат онлайн-свиданий. Собираюсь на них, как на обычные: крашусь, выбираю наряд и даже тему беседы – путешествия, семья, взгляды на жизнь. Таким образом мы узнаем друг друга. Могу сказать, что за время карантина наши отношения только укрепились, хоть и было много притирок.

Одно из этих онлайн-свиданий закончилось предварительным предложением руки и сердца… Парень подговорил мою сестру, и она помогла ему устроить квест в стихах – я должна была найти место, где спрятано кольцо и письмо (написанное им от руки и отсканированное). В том письме шла речь о серьезных намерениях и о желании создать семью. Я, конечно, сначала расплакалась, а потом пришла в себя и сказала, что жду «нормального» офлайн-предложения и знакомства с родителями. Кольцо, правда, ношу и надеюсь, что карантин не затянется. (Улыбается.)

У вас очень нетипичные отношения. Каким должен быть мужчина, чтобы покорить ваше сердце?

Поскольку я законченный романтик, обычно сама и устраивала своим бойфрендам свидания на крыше, дарила полеты на воздушном шаре и разные сюрпризы. Конечно, они были в шоке, ведь на самом деле все должно быть наоборот. А тут Вселенная меня наконец-то услышала, и теперь получаю именно ту романтику, о которой всегда мечтала.

Каким должен быть мужчина в моем понимании? Прежде всего, отвечать за свои слова. Мне очень импонирует, что мой – именно такой. А еще внимательный и щедрый. Он заботится даже о моих близких и друзьях и все это делает от души. Разумеется, для меня важно, как он относится и к своим близким, – это тоже показатель. А он относится так, как редко встречается. В этом мы очень похожи – у нас одинаковые жизненные ценности.

Кстати, у нас уже даже появилась своя традиция – 8-го числа каждого месяца мой молодой человек устраивает необычные свидания. Почему 8-го? В этот день было сделано предложение. А теперь 8 июля он будет организовывать мой день рождения! Боюсь даже представить, что за грандиозный праздник получится.

Какие у вас карьерные планы? Или с головой ушли в личные?

Ушла, но все равно стараюсь совмещать работу и отношения, чтобы ни одно, ни другое не страдало. Что касается карьеры, как минимум, хочу и дальше снимать «Без краватки», реализоваться как актриса – сняться в главной роли в стоящей картине. А также мечтаю организовать свой благотворительный фонд – уже давно об этом думаю. Поскольку начался карантин, не состоялось одно важное событие – аукцион «Без краватки». Он должен был пройти в апреле: мы уже все подготовили, пригласили гостей моей программы. И тут по не зависящим от нас причинам пришлось отменить мероприятие. Но я не сдаюсь. Буду работать в этом направлении – помогать другим.

Текст: Ольга Владимирова