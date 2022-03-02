Ани Лорак призвала остановить войну: Каждый день гибнут мирные люди

2 марта 2022 19:25 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Ани Лорак призвала остановить войну: Каждый день гибнут мирные люди
Певица Ани Лорак
социальная сеть Instagram

Певица Ани Лорак впервые высказалась о войне в Украине.

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В своем Instagram Ани Лорак опубликовала пост, в котором заявила, что она украинка и ее близкие находятся под обстрелами в Украине.

Мои любимые братья и сестры! В Украине идет ВОЙНА! Война убийственная и разрушительная, каждый день гибнут мирные люди и что самое страшное – дети! Я украинка, я мать, мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как и миллионы украинцев", – начала свое текстовое обращение, которое служит подписью к фото.

При этом артистка не стала называть вещи своими именами и не сказала ни слова о стране-агрессоре РФ. 

Я умоляю остановить эту бессмысленную, никому не нужную войну!"

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Ани Лорак новости война война в Украине

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