10-летняя дочь Ани Лорак шокировала Сеть, выражаясь нецензурными словами – видео

3 ноября 2021 22:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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10-летняя дочь Ани Лорак шокировала Сеть, выражаясь нецензурными словами – видео
Певица Ани Лорак с дочкой
instagram.com/anilorak

Дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу озадачила фолловеров в Сети, употребляя в своей речи маты.

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Бизнесмен и экс-муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отправился на отдых в Буковель. Компанию мужчине составила его возлюбленная Лилия и дочь София.

На своей странице в Инстаграм Мурат опубликовал видео, которое буквально шокировало подписчиков. В кадре запечатлен момент, когда 10-летняя Соня, катаясь на аттракционах, не подбирая слова, выражается нецензурно.

И*пт, г*вно*б, ж*па, – выкрикивала девочка, после заявив, что ей развлечения безумно понравились.

Дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу - София / instagram.com/soniknomik

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Фолловеры буквально накинулись на отца девочки, не понимая, зачем Мурат опубликовал подобный ролик, который в таком свете выставляет его дочь:

"Какая матюкливая малая", "Прям разочарование полное в девочке", "Удалите пост. Позорите мать и себя. Одни матюки", "Жах… дівчинка своєю поведінкою викликала лише огиду", "Мама публичный человек, а девочка как сапожник матерится. Или сейчас это норма у детей", "Це просто жах, дівчинці 10 років, а матюкається як старий дід".

Напомним,

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