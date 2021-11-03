МАСКА 2 сезон: DZIDZIO рассказал о своей давней мечте

3 ноября 2021 12:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: DZIDZIO рассказал о своей давней мечте
Певец DZIDZIO
пресс-служба канала Украина

Во втором выпуске грандиозного шоу «МАСКА» на канале «Украина» звездный детектив DZIDZIO признался, какую цель ставил перед собой много лет и почему будет по-особенному относиться к участнику под маской Совеня.

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Во время второго эфира нового сезона популярного шоу «МАСКА» на сцену вышли 7 новых героев, среди которых милое и трогательное Совеня. Это один из самых интересных образов, имеющий особенность.

Клас! Совеня сидить в дуплі! – комментирует звездный детектив шоу DZIDZIO. – До речі, сови – це мої улюблені птахи! Я колись казав усім – куплю собі хату та заведу сову!

Певец DZIDZIO / пресс-служба канала Украина
Художник по костюмам Назар Дидик задумал поместить Совеня в дупло неспроста: по замыслу, Совеня еще подросток, но уже готово вылететь из гнезда.

Наше Совеня живет в дереве, из дупла виднеются только голова и лапки. Но на самом деле там есть все – и животик, и крылья, – объясняет Назар Дидык. – Этот костюм создан из перьев индюка. Вообще для образов животных мы используем искусственные материалы, но в этом случае взяли натуральное перышко – к счастью, индюки от этого не страдают.

А вот верхняя часть образа – большое дерево – создано из латекса. Этот материал достаточно пластичен, благодаря чему дизайнеру удалось реалистично передать структуру дерева. Но работа эта очень кропотливая – на создание одного дупла ушло 2 недели.

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Увидев необычную маску, детективы сразу начали озвучивать свои догадки. Так, Настя Каменских отметила, что сова – это символ мудрости, а значит, под маской может прятаться не только артист, но и политик, юрист, журналист, психолог или даже врач. А вот само Совеня охотно дало несколько подсказок о себе, в которых объяснило, почему на сцене шоу находится в дупле.

Несколько дней назад я наконец научилось летать, поэтому теперь готово ко взрослой жизни, у меня куча планов и амбиций. Мое родное дупло расположено в роще, которая когда-то была частью страны Евросоюза. Мне здесь очень уютно, но я мечтаю о чем-то большем – когда выросту, обязательно перееду в столицу, потому что так делали все успешные и известные личности. А я точно буду известным и успешным, – рассказало о себе Совеня в эфире шоу «МАСКА».

Совеня из шоу «МАСКА» / пресс-служба канала Украина
Далее участник исполнил песню «Вчителька» известной группы «ТіК» так, что звездные детективы предположили – под маской спрятался Виктор Бронюк. По их мнению, в костюме Совеня также могут петь Wellboy или доктор Евгений Комаровский.

Совеня из шоу «МАСКА» / пресс-служба канала Украина
Напомним, 

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