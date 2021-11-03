МАСКА 2 сезон: DZIDZIO рассказал о своей давней мечте
Во втором выпуске грандиозного шоу «МАСКА» на канале «Украина» звездный детектив DZIDZIO признался, какую цель ставил перед собой много лет и почему будет по-особенному относиться к участнику под маской Совеня.
Клас! Совеня сидить в дуплі! – комментирует звездный детектив шоу DZIDZIO. – До речі, сови – це мої улюблені птахи! Я колись казав усім – куплю собі хату та заведу сову!
Наше Совеня живет в дереве, из дупла виднеются только голова и лапки. Но на самом деле там есть все – и животик, и крылья, – объясняет Назар Дидык. – Этот костюм создан из перьев индюка. Вообще для образов животных мы используем искусственные материалы, но в этом случае взяли натуральное перышко – к счастью, индюки от этого не страдают.
А вот верхняя часть образа – большое дерево – создано из латекса. Этот материал достаточно пластичен, благодаря чему дизайнеру удалось реалистично передать структуру дерева. Но работа эта очень кропотливая – на создание одного дупла ушло 2 недели.
Несколько дней назад я наконец научилось летать, поэтому теперь готово ко взрослой жизни, у меня куча планов и амбиций. Мое родное дупло расположено в роще, которая когда-то была частью страны Евросоюза. Мне здесь очень уютно, но я мечтаю о чем-то большем – когда выросту, обязательно перееду в столицу, потому что так делали все успешные и известные личности. А я точно буду известным и успешным, – рассказало о себе Совеня в эфире шоу «МАСКА».