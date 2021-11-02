МАСКА 2 сезон: Оля Полякова и Настя Каменских рассказали, какие мужчины способны покорить их сердца
В любимом шоу украинцев «МАСКА» на телеканале «Украина» звездные детективы Настя Каменских и Оля Полякова во время выступления одного из участников откровенно признались, что ценят в мужчинах.
Да и ведущий проекта Владимир Остапчук моментально отметил, что участник достаточно большой и сильный.
Сильный или нет, мы пока не знаем – он меня еще не носил на руках, – смеясь, прокомментировала звездный детектив шоу «МАСКА» Оля Полякова.
А DZIDZIO поставил артистку перед нелегким выбором: Грифон или Тигр?
Сначала мне нужно послушать, как он поет! Я мужчин ценю за талант, – призналась Оля Полякова.
Я в этом не уверена, – ответила ей Полякова. – Настя, сходи на разведку. Я не могу – что люди подумают?
А кто спрятался под маской Тигра и сложится ли романтическая история между ним и Олей Поляковой, зрители узнают в новых выпусках популярного шоу-детектива «МАСКА».
Напомним,