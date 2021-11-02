МАСКА 2 сезон: Оля Полякова и Настя Каменских рассказали, какие мужчины способны покорить их сердца

2 ноября 2021 12:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: Оля Полякова и Настя Каменских рассказали, какие мужчины способны покорить их сердца
Певица Настя Каменских
пресс-служба канала Украина

В любимом шоу украинцев «МАСКА» на телеканале «Украина» звездные детективы Настя Каменских и Оля Полякова во время выступления одного из участников откровенно признались, что ценят в мужчинах.

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Во втором выпуске нового сезона грандиозного шоу «МАСКА» на сцену вышел фантастический белый Тигр, который сразу привлек к себе внимание звездного детектива Оли Поляковой. 

Да и ведущий проекта Владимир Остапчук моментально отметил, что участник достаточно большой и сильный.

Сильный или нет, мы пока не знаем – он меня еще не носил на руках, – смеясь, прокомментировала звездный детектив шоу «МАСКА» Оля Полякова.

Певица Оля Полякова / пресс-служба канала Украина
На что Владимир Остапчук отметил, что певица сильно забегает наперед, но получил неожиданный ответ: «Знаете, мы уже в таком возрасте, когда нужно спешить».

А DZIDZIO поставил артистку перед нелегким выбором: Грифон или Тигр?

Сначала мне нужно послушать, как он поет! Я мужчин ценю за талант, – призналась Оля Полякова.

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Каменских тоже не удержалась и рассказала, что ее покоряет в представителях сильного пола: «А я ценю мужчин за интеллект».

Певица Настя Каменских / пресс-служба канала Украина
А вот в Тигре артистка разглядела сильного, спортивного мужчину.

Я в этом не уверена, – ответила ей Полякова. – Настя, сходи на разведку. Я не могу – что люди подумают?

А кто спрятался под маской Тигра и сложится ли романтическая история между ним и Олей Поляковой, зрители узнают в новых выпусках популярного шоу-детектива «МАСКА». 

Напомним, 

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