МАСКА 2 сезон: Олег Винник поцеловал участницу шоу, которая пленила его сердце

Во втором выпуске нового сезона самого звездного и загадочного на украинском ТВ шоу МАСКА, которое выходит каждую субботу в 21:00 на канале «Украина», зрители познакомились с новым персонажем – романтичной Гориллой.

Это точно самая реалистичная маска сезона. Но похоже, что под этим угрожающим видом скрывается настоящая доброта. На сцене гипершоу «МАСКА» чувственная Горилла поразила зрителей невероятным исполнением песни I Have Nothing Уитни Хьюстон, а во время ее выступления на экране появилось фото Олега Винника. Неужели участница посвятила эту композицию любимцу всех женщин Украины?

Это просто шок! Таких женственных горилл я еще не встречал, – заявил Олег Винник в эфире канала «Украина» и направился к ней на сцену.

пресс-служба канала Украина

Оля Полякова пошутила, что на проекте сложилась новая пара, а ведущий Владимир Остапчук решил забавно прокомментировать этот союз:

Их сердца сейчас будут биться вдвое быстрее. Он светленький, она темная. Он сильный, она тоже не слабая. Он просто развернулся к ней, взял ее за талию, и они уехали в свой 4-этажный зоопарк.

пресс-служба канала Украина

DZIDZIO тоже не отставал от коллег, сравнив участницу гипершоу «МАСКА» с героиней одной из самых популярных песен Винника.

Вила на місяць молода Горилиця, – сказал DZIDZIO и воскликнул: Цілуйтесь! Гірко!

И они поцеловались. Такой публичный романтический жест смутил Гориллу.

У нас уже две пары есть – DZIDZIO и Жирафа, Олег и Горилла. Остался один нетронутый у нас Андрюшечка (Андрей Данилко – ред.) Но мы и тебе кого-то найдем! – пошутила Оля Полякова в эфире канала «Украина».

пресс-служба канала Украина

Ну а какая звезда может скрываться в этом оригинальном образе? Смотрите новый сезон самого популярного и таинственного на украинском телевидении и во всем мире шоу «МАСКА» каждую субботу в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,