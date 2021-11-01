Танці з зірками-2021: участников шоу один за одним скосил коронавирус

В минувшее воскресенье, 31 октября, состоялся 9 прямой эфир проекта Танці з зірками-2021.

С каждым эфиром на паркете "Танців з зірками" выступает все меньше пар. И это не только из-за того, что участники покидают проект, а из-за коронавируса.

Неделю назад, в минувшем 8 выпуске, уже на паркет не вышел Дмитрий Каднай, так как у него был позитивный тест на COVID-19. К счастью, его партнерша Алина Ли не заболела.

Несмотря на то, что тест у Димы еще положительный, он вынужден был выступить в 9 эфире, или же покинуть шоу. Удаленно, один в зале, в прямом эфире Каднай станцевал свой танец. Его партнерша параллельно это делала на паркете.

Танец Димы Кадная и Алины Ли / instagram.com/tanci1plus1

Неделю назад, выбыв из шоу, Евгения Власова также получила положительный тест. В минувший четверг заболел еще один человек – партнер Ольги Харлан, хореограф Дмитрий Дикусар.

Спустя несколько дней, а именно в минувшее воскресенье, в день прямого эфира Ольга Харлан также получила положительный тест на коронавирус. И в 9 эфире на паркет не вышла. Так как Ольга готовила танец с новым партнером Дмитрием Жуком и их репетицию на генеральном прогоне сняли на камеру, – в прямом эфире телезрителям показали этот танец. Пара была без нарядов и без грима.

Напомним,