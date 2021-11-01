Танці з зірками-2021: кто покинул шоу в 9 выпуске от 31.10.2021
31 октября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 9 прямой эфир пятого обновленного сезона шоу Танці з зірками-2021. Кто покинул шоу в 9 выпуске Танці з зірками-2021 от 31.10.2021 – читайте на сайте TV.UA.
По условиям шоу «Танці з зірками-2021», две пары, которые набрали наименьшее количество суммарных баллов от судей шоу и телезрителей, – танцевали танец за жизнь. И делали они это одновременно, без подготовки, не зная, какой танец будет и какая музыка. Кто кого перетанцевал?
В 9 прямом эфире в зоне риска оказались 2 пары – MELOVIN и Лиза Русина, и пара Александра Зарицкая и Юрий Мешков.
К сожалению, шоу «Танці з зірками-2021» покинула пара MELOVIN и Лиза Русина.