Танці з зірками-2021: кто покинул шоу в 9 выпуске от 31.10.2021

Танці з зірками-2021: кто покинул шоу в 9 выпуске от 31.10.2021

31 октября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 9 прямой эфир пятого обновленного сезона шоу Танці з зірками-2021. Кто покинул шоу в 9 выпуске Танці з зірками-2021 от 31.10.2021 – читайте на сайте TV.UA.

6 пар в шоу "Танці з зірками-2021" показали свои танцевальные номера. Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар заразились коронавирусом, поэтому сегодня не танцевали.

По условиям шоу «Танці з зірками-2021», две пары, которые набрали наименьшее количество суммарных баллов от судей шоу и телезрителей, – танцевали танец за жизнь. И делали они это одновременно, без подготовки, не зная, какой танец будет и какая музыка. Кто кого перетанцевал?

В 9 прямом эфире в зоне риска оказались 2 пары – MELOVIN и Лиза Русина, и пара Александра Зарицкая и Юрий Мешков.

К сожалению, шоу «Танці з зірками-2021» покинула пара MELOVIN и Лиза Русина.