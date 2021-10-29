Леся Никитюк рассказала о знакомстве с потомком Боба Марли и подарке от него

Телеведущая Леся Никитюк вспомнила, как встретила родственника легенды Боба Марли.

Ведущая Нового канала Леся Никитюк знакома не с одним десятком звезд. Среди ее друзей и приятелей можно найти Сергея Притулу, Настю Каменских, Олю Полякову и многих других. Но звездные знакомства Леди Ле не ограничиваются только родной Украиной. Имеет Леся Ивановна звездных друзей и за границей.

Как вспомнила Леся Никитюк в шоу «Хто зверху?», среди ее знаменитых знакомых есть родственник Боба Марли. И познакомилась украинка с ним во время съемок одного из сезонов «Орла и Решки» совершенно случайно.

Оказалось, что съемочная группа проекта пыталась раньше договориться с потомком Боба Марли об экскурсии по дому, где жил известный артист, но что-то не сложилось. Зато все получилось у нашей звезды. Фортуна любит улыбаться Леди Ле.

Как сейчас помню: Ямайка и я, которая добиралась из аэропорта автостопом. Ко мне подъехала машина, стопнулась, вышел чувак и спросил, надо ли меня подвезти. Я согласилась. Потом сказала, что он очень похож на Боба Марли. Он мне признался, что то ли его племянник, то ли внук. Мы посмеялись над этим, всю дорогу разговаривали, а потом фотографировались. В качестве презента он подарил мне бумагу для самокруток от Боба Марли. Я ней не пользовалась, но до сих пор храню, – рассказала Леся Никитюк.

Не пропустите новые выпуски 11 сезона шоу «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале.

Напомним,