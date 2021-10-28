У Криштиану Роналду будет шестеро детей: Джорджина Родригес беременна двойней – фото
36-летний футболист Криштиану Роналду вновь станет отцом. Его любимая Джорджина Родригес беременна двойней.
В соцсети спортсмен и его возлюбленная разместили фотографию, на которой они демонстрируют снимок УЗИ. У пары будет двойня. Сейчас 27-летняя Джорджина находится на 12-й неделе беременности.
В июне 2010 года суррогатная мать родила Роналду сына – Криштиану-младшего. В 2017 году, а именно 8 июня еще одна суррогатная мать родила спортсмену близнецов, дочь Еву и сына Матео, а 12 ноября того же года Джорджина родила первенца – дочь Алану Мартину.
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