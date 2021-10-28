У Криштиану Роналду будет шестеро детей: Джорджина Родригес беременна двойней – фото

28 октября 2021 23:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

У Криштиану Роналду будет шестеро детей: Джорджина Родригес беременна двойней – фото
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
instagram.com/georginagio

36-летний футболист Криштиану Роналду вновь станет отцом. Его любимая Джорджина Родригес беременна двойней.

Читайте такжеЛидия Таран рассказала, как ее бабушка благодаря приданому спасла себе жизнь, и как нашла любовь на шахте
Радостной новостью с поклонниками решили поделиться Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. На своих страницах в Инстаграм пара опубликовала трогательный пост, в котором сообщила, что готовится к пополнению.

В соцсети спортсмен и его возлюбленная разместили фотографию, на которой они демонстрируют снимок УЗИ. У пары будет двойня. Сейчас 27-летняя Джорджина находится на 12-й неделе беременности.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / instagram.com/georginagio

Читайте такжеРоман Полянский рассказал о разводе, готовности сделать предложение Алине Гросу и будущем сыне
Отметим, что для девушки будущие малыши станут вторым и третьим от Криштиану. А вот для самого футболиста малыши станут пятым и шестым ребенком.

В июне 2010 года суррогатная мать родила Роналду сына – Криштиану-младшего. В 2017 году, а именно 8 июня еще одна суррогатная мать родила спортсмену близнецов, дочь Еву и сына Матео, а 12 ноября того же года Джорджина родила первенца – дочь Алану Мартину.

Криштиану Роналду с детьми / instagram.com/georginagio

Напомним,

 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Криштиану Роналду беременность социальные сети новости Инстаграм беременные звезды Джорджина Родригес

Материалы по теме

Лидия Таран рассказала, как ее бабушка благодаря приданому спасла себе жизнь, и как нашла любовь на шахте
Новости

Лидия Таран рассказала, как ее бабушка благодаря приданому спасла себе жизнь, и как нашла любовь на шахте
Участница "Адской кухни" вышла замуж – свадебные фото
Новости

Участница "Адской кухни" вышла замуж – свадебные фото
Приключенческий боевик "Мортал Комбат". Турнир, решающий судьбу мира
Анонсы на ТВ

Приключенческий боевик "Мортал Комбат". Турнир, решающий судьбу мираЭксклюзив
Стосується кожного: Основание для изъятия (эфир от 28.10.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Основание для изъятия (эфир от 28.10.2021)

Популярное на сайте

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)
Холостячка-2: кто покинул проект в 6 выпуске от 22.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 6 выпуске от 22.10.2021
МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Баяна

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Баяна

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)
МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 7 выпуск от 26.10.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 7 выпуск от 26.10.2021
Битва экстрасенсов-21: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK