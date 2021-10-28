Лидия Таран рассказала, как ее бабушка благодаря приданому спасла себе жизнь, и как нашла любовь на шахте

28 октября 2021 22:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Лидия Таран рассказала, как ее бабушка благодаря приданому спасла себе жизнь, и как нашла любовь на шахте
Телеведущая Лидия Таран
пресс-служба канала 1+1

Ведущая новостей ТСН Лидия Таран поделилась воспоминаниями о своих родных в день бабушек и дедушек.

Читайте такжеУчастница "Адской кухни" вышла замуж – свадебные фото
Как бабушка Лидии Таран по папиной линии Мария бежала от Голодомора, детство на железной дороге, почему она была любимицей среди внуков – телезвезда рассказала ко Дню дедушек и бабушек, который отмечается 28 октября. Этот праздник символизирует связь старшего поколения с внуками и правнуками.

Лидия Таран в детстве с братом Макаром / пресс-служба канала 1+1

Лидию Таран назвали в честь бабушки по маме. А ее старшего брата, Макара, назвали в честь дедушки по папиной линии. Дедушка Макар, как рассказывает ведущая, родился в Полтавской губернии, но во время Столыпинской реформы (комплекс законов царского правительства, направленный на создание новых хозяйств путем разрушения общинного землевладения) вынужденно переехал в Сибирь. Тогда целые семьи выселяли из Украины, чтобы освободить земли и избавиться от большого количества беспокойных крестьян.

Однако уже в начале 30-х годов дедушка Макар вернулся в Украину, в Донецк – работать на шахте. Его будущая жена и бабушка телеведущей – Мария, убегала от Голодомора из Кировоградской (тогда еще Полтавской) области.

Она взяла всю вышивку, все свое приданое. И по железнодорожному пути, продавая эти вещи, выменивая их на еду, добралась пешком до Юзовки (старое название Донецка). Там она спаслась тем, что устроилась на шахту кухаркой, где познакомилась с моим дедушкой.

Бабушка Лидии Мария и дедушка Макар / пресс-служба канала 1+1

Читайте такжеЖеня Кот вспомнил, как вступал в спор с учительницей математики из-за ошибки в учебнике
Впоследствии они отправились обратно в Сибирь, жить к родителям. Оттуда дед Макар ушел на фронт и, к сожалению, погиб. Бабушке Марии пришлось почти год с детьми добираться домой, в Украину. По возвращению она получила 8 соток земли у железнодорожных станций в Кировоградской области. В поселке с названием Знаменка рос папа Лиды, и здесь будущая телезвезда часто проводила лето.

Лидия Таран в детстве / пресс-служба канала 1+1

У бабушки Марии было шесть внуков мальчиков, и одна единственная внучка – белокурая малышка Лида. Бабуля называла ее «мой цветочек», «моя надежда», и часто хвалила.
Лидия Таран призвала всех позвонить, проведать своих родных.

Если ваши дедушки и бабушки рядом – позвоните по телефону. Делайте это как можно чаще! Мы очень заняты, и мало об этом думаем, но они нам также нужны, как и мы им. Потому что мы все один род. И только все вместе мы работаем на древо этого рода, – говорит Таран.

Лидия Таран с братом Макаром / пресс-служба канала 1+1

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

1+1 личная жизнь звезд Лидия Таран социальные сети новости голодомор

Материалы по теме

Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.10.2021)
Телешоу

Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.10.2021)
Участница "Адской кухни" вышла замуж – свадебные фото
Новости

Участница "Адской кухни" вышла замуж – свадебные фото
Топтун: смотреть 31 серию онлайн (эфир от 28.10.2021)
Сериалы

Топтун: смотреть 31 серию онлайн (эфир от 28.10.2021)
Стосується кожного: Основание для изъятия (эфир от 28.10.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Основание для изъятия (эфир от 28.10.2021)

Популярное на сайте

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)
Холостячка-2: кто покинул проект в 6 выпуске от 22.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 6 выпуске от 22.10.2021
МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Баяна

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Баяна

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)
МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 7 выпуск от 26.10.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 7 выпуск от 26.10.2021
Битва экстрасенсов-21: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK