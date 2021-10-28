Лидия Таран рассказала, как ее бабушка благодаря приданому спасла себе жизнь, и как нашла любовь на шахте

Ведущая новостей ТСН Лидия Таран поделилась воспоминаниями о своих родных в день бабушек и дедушек.

Как бабушка Лидии Таран по папиной линии Мария бежала от Голодомора, детство на железной дороге, почему она была любимицей среди внуков – телезвезда рассказала ко Дню дедушек и бабушек, который отмечается 28 октября. Этот праздник символизирует связь старшего поколения с внуками и правнуками.

Лидия Таран в детстве с братом Макаром / пресс-служба канала 1+1

Лидию Таран назвали в честь бабушки по маме. А ее старшего брата, Макара, назвали в честь дедушки по папиной линии. Дедушка Макар, как рассказывает ведущая, родился в Полтавской губернии, но во время Столыпинской реформы (комплекс законов царского правительства, направленный на создание новых хозяйств путем разрушения общинного землевладения) вынужденно переехал в Сибирь. Тогда целые семьи выселяли из Украины, чтобы освободить земли и избавиться от большого количества беспокойных крестьян.

Однако уже в начале 30-х годов дедушка Макар вернулся в Украину, в Донецк – работать на шахте. Его будущая жена и бабушка телеведущей – Мария, убегала от Голодомора из Кировоградской (тогда еще Полтавской) области.

Она взяла всю вышивку, все свое приданое. И по железнодорожному пути, продавая эти вещи, выменивая их на еду, добралась пешком до Юзовки (старое название Донецка). Там она спаслась тем, что устроилась на шахту кухаркой, где познакомилась с моим дедушкой.

Бабушка Лидии Мария и дедушка Макар / пресс-служба канала 1+1

Впоследствии они отправились обратно в Сибирь, жить к родителям. Оттуда дед Макар ушел на фронт и, к сожалению, погиб. Бабушке Марии пришлось почти год с детьми добираться домой, в Украину. По возвращению она получила 8 соток земли у железнодорожных станций в Кировоградской области. В поселке с названием Знаменка рос папа Лиды, и здесь будущая телезвезда часто проводила лето.

Лидия Таран в детстве / пресс-служба канала 1+1

У бабушки Марии было шесть внуков мальчиков, и одна единственная внучка – белокурая малышка Лида. Бабуля называла ее «мой цветочек», «моя надежда», и часто хвалила.

Лидия Таран призвала всех позвонить, проведать своих родных.

Если ваши дедушки и бабушки рядом – позвоните по телефону. Делайте это как можно чаще! Мы очень заняты, и мало об этом думаем, но они нам также нужны, как и мы им. Потому что мы все один род. И только все вместе мы работаем на древо этого рода, – говорит Таран.

Лидия Таран с братом Макаром / пресс-служба канала 1+1

Напомним,