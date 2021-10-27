Женя Кот вспомнил, как вступал в спор с учительницей математики из-за ошибки в учебнике
Хореограф Женя Кот вступил в спор с учительницей, чтобы доказать свою правоту.
Но учительница иногда снижала оценки из-за того, что ему было лень расписывать все действия.
Как-то были математические тесты, которые я традиционно считал про себя, не расписывая пошагово, – рассказывает танцовщик. – Учительница сказала, что ответ неправильный, ведь он не сходился с ответом в учебнике. Отправила меня переделывать. Я вступил с ней в спор. Чтобы доказать свою правоту, расписал все действия. Учительница пересчитала самостоятельно, и оказалось, что в учебнике была ошибка, а я решил правильно.
В шоу участников поместят и стеклянные колбы, которые начнут наполняться водой. Жене и Самире нужно будет как можно быстрее из них выбраться. Но для начала им необходимо ввести пять кодов. Эти коды – ответы на пять математических упражнений, которые они должны выполнить.
Напомним,