Холостячка Злата Огневич сделала тату на груди – фото

Главная Холостячка страны Злата Огневич решилась сделать тату на своем теле.

Однако певица пока что лишь попробовала перманентный рисунок (временные тату на 3–5 лет, которые потом исчезают, но не полностью). На груди Златы Огневич теперь красуется птица Феникс.

Нательный знак в виде птицы Феникса является оберегом. Это своеобразный талисман, передан в подарок самим солнцем.

В Инстаграм-сториз Холостячка призналась, что задумывается уже давно о настоящей татуировке. Однако Злата отметила, что тату будет точно на другой части тела.

Решила в качестве эксперимента походить с перманентным тату. Точно знаю, что тату будет на другой части тела, – сказала артистка.

Напомним,