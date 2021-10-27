Холостячка Злата Огневич сделала тату на груди – фото

27 октября 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка Злата Огневич сделала тату на груди – фото
Холостячка Злата Огневич сделала тату на груди – фото
instagram.com/zlata.ognevich

Главная Холостячка страны Злата Огневич решилась сделать тату на своем теле.

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Однако певица пока что лишь попробовала перманентный рисунок (временные тату на 3–5 лет, которые потом исчезают, но не полностью). На груди Златы Огневич теперь красуется птица Феникс.

Нательный знак в виде птицы Феникса является оберегом. Это своеобразный талисман, передан в подарок самим солнцем.

В Инстаграм-сториз Холостячка призналась, что задумывается уже давно о настоящей татуировке. Однако Злата отметила, что тату будет точно на другой части тела.

Решила в качестве эксперимента походить с перманентным тату. Точно знаю, что тату будет на другой части тела, – сказала артистка.

Напомним,

 

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