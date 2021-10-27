Холостячка Злата Огневич сделала тату на груди – фото
Главная Холостячка страны Злата Огневич решилась сделать тату на своем теле.
Нательный знак в виде птицы Феникса является оберегом. Это своеобразный талисман, передан в подарок самим солнцем.
В Инстаграм-сториз Холостячка призналась, что задумывается уже давно о настоящей татуировке. Однако Злата отметила, что тату будет точно на другой части тела.
Решила в качестве эксперимента походить с перманентным тату. Точно знаю, что тату будет на другой части тела, – сказала артистка.
Напомним,
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