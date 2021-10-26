Ольга Сумская оказалась на больничной койке
Актриса Ольга Сумская попала в больницу.
О своем попадании на больничную койку известная актриса рассказала на своей странице в Инстаграм. По признанию Ольги, ей нужно было сделать гастроскопию.
В своем блоге звезда опубликовала несколько кадров с больничной койки, только отойдя от наркоза. Говорила она при этом с трудом.
Друзья, только отошла от наркоза. Делали гастроскопию под наркозом, что я, собственно, вам рекомендую. Так сладко поспала. Сейчас будем смотреть результаты, - сказала в видео Ольга Сумская.
Напомним,