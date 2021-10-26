Ольга Сумская оказалась на больничной койке

Актриса Ольга Сумская попала в больницу.

Здоровье сейчас тема №1 среди обсуждений в социальных сетях. В этот раз обратиться за помощью к медикам пришлось Ольге Сумской

О своем попадании на больничную койку известная актриса рассказала на своей странице в Инстаграм. По признанию Ольги, ей нужно было сделать гастроскопию.

В своем блоге звезда опубликовала несколько кадров с больничной койки, только отойдя от наркоза. Говорила она при этом с трудом.

Друзья, только отошла от наркоза. Делали гастроскопию под наркозом, что я, собственно, вам рекомендую. Так сладко поспала. Сейчас будем смотреть результаты, - сказала в видео Ольга Сумская.

Актриса Ольга Сумская / instagram.com/olgasumska

Гастроскопия прошла успешно. Свой диагноз она узнает чуть позже. Сейчас Сумская чувствует себя хорошо. Она даже уже отправилась на гастроли в Одессу.

Напомним,