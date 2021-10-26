Адская кухня: кто покинул шоу в 8 выпуске от 25.10.2021

26 октября 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Адская кухня: кто покинул шоу в 8 выпуске от 25.10.2021
Адская кухня: кто покинул шоу в 8 выпуске от 25.10.2021
пресс-служба

25 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 8 выпуск реалити Адская кухня. Кто покинул проект в 8 выпуске от 25.10.2021 – читайте на сайте TV.UA.

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На восьмой ужин в телересторан «Адской кухни» (Новый канал) пришел особый гость – собака Анфиса. Это домашний любимец Адского Шефа Алекса Якутова. Повара должны были приготовить для нее три праздничных блюда.

У Анфисы был день рождения, – говорит Алекс. – Я очень хотел, чтобы она ярко отпраздновала свои пять лет. С хорошими впечатлениями и отличным вкусом блюд от поваров «красной» и «синей» команд (улыбается).

У собаки – праздник, а для поваров – это шанс доказать, что они разбираются в ресторанных трендах. Из первых двух блюд Анфисе понравились то, что приготовили «красные». Кроме еды для собаки повара должны были выдавать блюда и гостям.

«Синяя» кухня не справлялась с заказами, – говорит Шеф. – Они полностью завалили десерты. Впоследствии я поставил на стоп и другие блюда.

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Похоже, повара испытывали Шефа на терпеливость. Ведь и в команде «красных» он поставил одно блюдо на стоп. А потом и вообще закрыл обе кухни. Настроение у многих гостей было испорчено, ведь они остались голодными.

Я предупреждал поваров, что буду спрашивать с них серьезнее и жестче, – говорил разъяренный Алекс. – Они должны развиваться, а по факту – деградируют. На этой неделе в номинацию попали Сергей Симонович, Карина Миргород, Яна Беденко и Катя Лаврененко. И я полностью согласен с этими кандидатурами. Сергей не вырос, а упал вниз. Карина не развивалась, потому что ее интересовали только романтические отношения.

На восьмой неделе, по решению Алекса Якутова, «Адскую кухню» покинули Сергей Симонович и Карина Миргород.

Смотрите реалити «Адская кухня» по понедельникам в 19:00 на Новом канале.

Напомним,

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