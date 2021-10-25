Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade поселилась в квартире за 2,5 миллиона евро

25 октября 2021 13:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade поселилась в квартире за 2,5 миллиона евро
Кирилл Макашов и Мишель Андраде
пресс-служба Нового канала

Певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) отправилась на поиски приключений в Нидерланды.

Читайте такжеМастерШеф-11: кто покинул шоу в 10 выпусках от 23.10.2021
Голландцы, как никто другой, страдают от стереотипов о своей стране. Для многих Нидерланды — это один сплошной район красных фонарей вперемешку с coffee shop’ами, по которому все ходят с тюльпанами в руках.   Ведущие тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» Кирилл Макашов и Michelle Andrade узнавали, как на самом деле живут нидерландцы.

Мне было страшно любопытно, как живут нидерландские миллионеры, поэтому я встретилась с Тжерком Ван дер Линденом - брокером по недвижимости, - рассказала Michelle. - Квартиры в районе, куда он меня привел, стоят от одного миллиона евро! Знаете, во сколько обойдется место на паркинге такого дома? 125 тысяч евро!

Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade поселилась в квартире за 2,5 миллиона евро / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеМАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Баяна
Тжерк повел девушку в квартиру на 182 квадратных метра, стоимость которой - почти 2,5 млн евро. 

Квартира, которая стоит такие деньги, находится в ничем не примечательном подъезде. Апартаменты большие, роскошные, но больше напоминают дорогой гостиничный номер - неуютно как-то, - отметила ведущая тревел-шоу. - Там много света - нидерландцы живут в сером унылом климате, поэтому большие окна и яркое освещение для них просто необходимы.

Еще эта квартира «умная». Бытовые приборы, шторы, отопление - все управляется с iPad. Везде деревянный пол, и обязательно с подогревом. Также в ней есть секретная комната - с правильной температурой для вина, там два больших холодильника. Арендовать роскошные апартаменты можно за 6-8 тысяч евро в месяц, но Michelle Andrade посчастливилось путешествовать по Нидерландам с безлимитной картой, поэтому за 6 тысяч она сняла квартиру на два дня. Как Michelle Andrade проводила время в Амстердаме, можете увидеть в свежем выпуске «Орла и Решки». 

Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade поселилась в квартире за 2,5 миллиона евро / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Орел и Решка Новый Канал социальные сети новости телешоу телешоу 2021 Орел и Решка. Земляне

Материалы по теме

Затерянный мир: Секретная империя фараонов — смотреть выпуск онлайн от 26.10.2021
Телешоу

Затерянный мир: Секретная империя фараонов — смотреть выпуск онлайн от 26.10.2021
Затерянный мир: Кто охотится на королей? — смотреть выпуск онлайн от 25.10.2021
Телешоу

Затерянный мир: Кто охотится на королей? — смотреть выпуск онлайн от 25.10.2021
Звезда Квартал-95 Александр Пикалов развелся с женой спустя 18 лет брака
Новости

Звезда Квартал-95 Александр Пикалов развелся с женой спустя 18 лет брака
Козырное место - смотреть онлайн 25 серию от 25.10.2021
Сериалы

Козырное место - смотреть онлайн 25 серию от 25.10.2021

Популярное на сайте

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)
Холостячка-2: кто покинул проект в 6 выпуске от 22.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 6 выпуске от 22.10.2021
Когда Хэллоуин в 2021 году: дата, значение и празднование

Когда Хэллоуин в 2021 году: дата, значение и празднование
МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)
МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 6 выпуск от 19.10.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 6 выпуск от 19.10.2021
Лига Смеха-8: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)

Лига Смеха-8: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK