Певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) отправилась на поиски приключений в Нидерланды.

Голландцы, как никто другой, страдают от стереотипов о своей стране. Для многих Нидерланды — это один сплошной район красных фонарей вперемешку с coffee shop’ами, по которому все ходят с тюльпанами в руках. Ведущие тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» Кирилл Макашов и Michelle Andrade узнавали, как на самом деле живут нидерландцы.

Мне было страшно любопытно, как живут нидерландские миллионеры, поэтому я встретилась с Тжерком Ван дер Линденом - брокером по недвижимости, - рассказала Michelle. - Квартиры в районе, куда он меня привел, стоят от одного миллиона евро! Знаете, во сколько обойдется место на паркинге такого дома? 125 тысяч евро!

Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade поселилась в квартире за 2,5 миллиона евро / пресс-служба Нового канала

Тжерк повел девушку в квартиру на 182 квадратных метра, стоимость которой - почти 2,5 млн евро.

Квартира, которая стоит такие деньги, находится в ничем не примечательном подъезде. Апартаменты большие, роскошные, но больше напоминают дорогой гостиничный номер - неуютно как-то, - отметила ведущая тревел-шоу. - Там много света - нидерландцы живут в сером унылом климате, поэтому большие окна и яркое освещение для них просто необходимы.

Еще эта квартира «умная». Бытовые приборы, шторы, отопление - все управляется с iPad. Везде деревянный пол, и обязательно с подогревом. Также в ней есть секретная комната - с правильной температурой для вина, там два больших холодильника. Арендовать роскошные апартаменты можно за 6-8 тысяч евро в месяц, но Michelle Andrade посчастливилось путешествовать по Нидерландам с безлимитной картой, поэтому за 6 тысяч она сняла квартиру на два дня. Как Michelle Andrade проводила время в Амстердаме, можете увидеть в свежем выпуске «Орла и Решки».

Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade поселилась в квартире за 2,5 миллиона евро / пресс-служба Нового канала

Напомним,