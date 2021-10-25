Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade поселилась в квартире за 2,5 миллиона евро
Певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) отправилась на поиски приключений в Нидерланды.
Мне было страшно любопытно, как живут нидерландские миллионеры, поэтому я встретилась с Тжерком Ван дер Линденом - брокером по недвижимости, - рассказала Michelle. - Квартиры в районе, куда он меня привел, стоят от одного миллиона евро! Знаете, во сколько обойдется место на паркинге такого дома? 125 тысяч евро!
Квартира, которая стоит такие деньги, находится в ничем не примечательном подъезде. Апартаменты большие, роскошные, но больше напоминают дорогой гостиничный номер - неуютно как-то, - отметила ведущая тревел-шоу. - Там много света - нидерландцы живут в сером унылом климате, поэтому большие окна и яркое освещение для них просто необходимы.
Еще эта квартира «умная». Бытовые приборы, шторы, отопление - все управляется с iPad. Везде деревянный пол, и обязательно с подогревом. Также в ней есть секретная комната - с правильной температурой для вина, там два больших холодильника. Арендовать роскошные апартаменты можно за 6-8 тысяч евро в месяц, но Michelle Andrade посчастливилось путешествовать по Нидерландам с безлимитной картой, поэтому за 6 тысяч она сняла квартиру на два дня. Как Michelle Andrade проводила время в Амстердаме, можете увидеть в свежем выпуске «Орла и Решки».