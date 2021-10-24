МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Баяна

24 октября 2021 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Баяна
МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Баяна
пресс-служба

23 октября на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 1 выпуск гипершоу МАСКА. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Баяна – читайте подробности в нашем материале.

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23 октября на канале Украина в эфир вышел 1 выпуск 2 сезона грандиозного гипершоу МАСКА. На сцене выступила семерка участников: высокотехнологичный Робот, зажигательный Баян, бунтарь Котик, волшебная Фея, ироническое Порося, сентиментальная Жирафа и противоречивый Кажан.

Согласно голосованию в студии в номинацию попали Кажан и Баян. Зрители решили, что из этих участников покинет шоу в 1 выпуске и раскроет свою личность Баян.

Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Баяна скрывалась мама Верки Сердючки – Инна Белоконь.

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Баяна / пресс-служба

Я, как самая старшая, решила залезть в эту маску, чтобы узнать – как там. И теперь могу сказать всем – это невероятно сложно, особенно, если еще и слушать эти комментарии: «бездарная», «никакая». Но хочу сказать отдельное спасибо за комментарии о ногах, ноги у меня действительно накачанные – 30 лет бегала за своей дочкой, поэтому смогла их накачать. А еще мне так хочется, чтобы Андрюша Данилко после этого не обижался на Инну Белоконь, – смеясь, прокомментировала мама VERKA SERDUCHKA на сцене масштабного шоу «МАСКА».

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