МастерШеф 11 сезон 10 выпуск: кто покинул шоу 23.10.2021

24 октября 2021 23:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф 11 сезон 10 выпуск: кто покинул шоу 23.10.2021
МастерШеф-11: кто покинул шоу в 10 выпусках от 23.10.2021
пресс-служба канала СТБ

23 октября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 10 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-11. Кто покинул шоу в 10 выпуске 11 сезона МастерШеф от 23.10.2021 – читайте на сайте TV.UA.

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Лучшие кулинары-аматоры 11 сезона шоу «МастерШеф» продолжают бороться за победу. Шаг за шагом они постигают новые знания и навыки, а также тренируют командный дух. Но справились ли участники с задачами, когда каждый был сам за себя? И хорошо ли они знают кулинарную классику? В каждой коробке на поверхностях любителей ждал набор продуктов для одного известного классического блюда. Им необходимо было разгадать его и приготовить. Но, само собой, есть «но». У каждого был один лишний ингредиент, а одного, наоборот, не хватало. Им необходимо было найти его в продуктах своих коллег, а им – отдать лишний. Однако участники не смогли справиться с задачей. В белых фартуках остались только Серафим, Светлана и Марина. Все остальные за свои ошибки получили черные фартуки!

Во втором конкурсе участники сразу выбрали трех капитанов. Серафим возглавил красных, Светлана – желтых, а Марина – синих. Каждая команда должна была открыть сразу два ресторана, причем различных концепций и направлений: восточная кухня, ресторан премиум-класса, кондитерская, фаст-фуд, вегетарианский и мясной. Направление заведения определяли путем жеребьевки – капитаны тянули по 2 карточки. Участники должны были создать меню из трех блюд по концепции заведения, и сделать заготовки перед встречей гостей.

Судьи ходили в рестораны, а за блюда платили шефами. Команда, набравшая меньше всего шефов, проигрывала. А та, что получала наибольшее количество, имела право снять черные фартуки со всех своих участников. В итоге победу одержала команда красных. А вот желтые, работавшие под руководством Светланы, набрали наименьшее количество шефов. Поэтому их капитан надела черный фартук.

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На битве черных аматорам нужно было лепить вареники. Но вся сложность заключалась в начинке, ведь она должна была идеально отражать вкус известного блюда. Например, вареник со вкусом борща. Но это не значило, что в тесто нужно заворачивать сам борщ. Чем больше начинок, тем больше у участника шансов остаться в проекте. На приготовление вареников судьи дали любителям полтора часа. Черные должны были позаботиться и о количестве порций – их должно быть 2, ведь судили конкурс не только Эктор, Ольга и Владимир. Как только участники закончили работать, на кухне появились их коллеги в белых фартуках. Они пробовали вареники и, не зная, где чье блюдо, отгадывали вкусы начинки. На вердикты к жюри попадали только те вареники, начинки которых угадали участники в белых фартуках.

Аматоры в черных фартуках очень хорошо справились с заданием. Именно поэтому в 10 выпуске шоу «МастерШеф»-11 проект не покинул никто!

Смотрите новые выпуски «МастерШеф»-11 по субботам, в 22:00 на СТБ.

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