МастерШеф 11 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
22 октября 2021 08:00
Юлия Туренко
МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
пресс-служба
23 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 10 выпуск шоу МастерШеф-11. 10 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 10 выпуске шоу МастерШеф-11
: Лучшие кулинары-аматоры 11 сезона шоу «МастерШеф» продолжают бороться за победу. Шаг за шагом они постигают новые знания и навыки, а также тренируют командный дух. Но справятся ли участники с заданиями, когда каждый – сам за себя? А также, хорошо ли они знают кулинарную классику? Под каждой коробкой на поверхностях аматоров будет ждать набор продуктов для одного известного классического блюда. Им необходимо разгадать его и приготовить. Но, само собой, есть «но». У каждого будет один лишний ингредиент, а одного, наоборот, будет не хватать. Им необходимо найти его в продуктах своих коллег, а им – отдать лишний. Справятся ли участники с непростой задачей?
10 выпуск шоу МастерШеф-11 смотрите 23 октября в 22:00 на СТБ, и позже смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «МастерШеф» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.