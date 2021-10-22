МастерШеф 11 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)

22 октября 2021 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

МастерШеф 11 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
пресс-служба

23 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 10 выпуск шоу МастерШеф-11. 10 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Читайте такжеАдская кухня: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 18.10.2021)
Смотрите в 10 выпуске шоу МастерШеф-11: Лучшие кулинары-аматоры 11 сезона шоу «МастерШеф» продолжают бороться за победу. Шаг за шагом они постигают новые знания и навыки, а также тренируют командный дух. Но справятся ли участники с заданиями, когда каждый – сам за себя? А также, хорошо ли они знают кулинарную классику? Под каждой коробкой на поверхностях аматоров будет ждать набор продуктов для одного известного классического блюда. Им необходимо разгадать его и приготовить. Но, само собой, есть «но». У каждого будет один лишний ингредиент, а одного, наоборот, будет не хватать. Им необходимо найти его в продуктах своих коллег, а им – отдать лишний. Справятся ли участники с непростой задачей?

10 выпуск шоу МастерШеф-11 смотрите 23 октября в 22:00 на СТБ, и позже смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

СТБ МастерШеф видео телешоу телешоу онлайн телешоу 2021 МастерШеф-11

Материалы по теме

Маскарад 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
Телешоу

Маскарад 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
Стосується кожного: Квадратные метры опеки (эфир от 22.10.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Квадратные метры опеки (эфир от 22.10.2021)
Лунный гороскоп на 22 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 22 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Магнитные бури 22 октября 2021 года в Украине
Еда и рецепты

Магнитные бури 22 октября 2021 года в Украине

Популярное на сайте

Холостячка-2: кто покинул проект в 5 выпуске от 15.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 5 выпуске от 15.10.2021
Холостячка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)
Лига Смеха-8: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)

Лига Смеха-8: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)
МастерШеф-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)
Лига Смеха-8: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)

Лига Смеха-8: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)
МастерШеф-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 6 выпуск от 19.10.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 6 выпуск от 19.10.2021
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK