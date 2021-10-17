МастерШеф 11 сезон 8 9 выпуски: кто покинул шоу
16 октября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышли 8 и 9 выпуски кулинарного шоу МастерШеф-11. Кто покинул шоу в 8 и 9 выпусках 11 сезона МастерШеф от 16.10.2021 – читайте на сайте TV.UA.
В начале второго конкурса аматоры выбрали худших в каждой команде. У красных им стал Александр, а у синих – Даша. Затем участники поделились на пары. Они подошли к кухонным поверхностям, на каждой из которых была коробка, а под ней – конверт с фотографией величественного сооружения, которое представляло определенное архитектурное направление. Участникам нужно было проанализировать фотографию и приготовить блюдо таким образом, чтобы без подсказок было понятно, что на тарелке: барокко или, например, народная архитектура. Хуже всего с этим заданием справились Дима, Даша, Саша и Таня.
В конкурсе черных перед участниками было 10 коробок, а под ними – продуктовые корзины для различных блюд. Их задача – выбороть как можно больше продуктов и приготовить большее количество хороших блюд. По очереди каждый участник заменял один из ингредиентов на свой выбор, но при этом нужно было сохранить основные свойства блюда.
В 8 выпуске шоу МастерШеф-11 покинула Таня Ильина. Она приготовила наименьшее количество блюд.
К сожалению, в начале девятой недели из-за проблем со спиной проект покинул Андрей Кадай.
Во втором конкурсе участники разделились на две команды. Каждая получила набор из 7 пронумерованных значков, которые должна была распределить между своими участниками по шкале: 1 – сильнейший участник, 7 – самый слабый. Первой у красных была Яна, а у синих – Влад. Лузеры имели возможность показать другим участникам, что они не самые слабые, а первым нужно было попотеть, чтобы отстоять звание лучших. Каждый участник должен был приготовить по одному блюду из курицы.
Каждая команда получила по курице. Участник под номером 7 выбирал часть тушки любую, на свой вкус. Затем она переходила к участнику под номером 6 и т. д. Участнику под номером 1 нужно было готовить из того, что останется. В команде красных с конкурсом не справились Алиса, Максим и Виталина. У синих – только Михаил. Именно поэтому синие победили, и Эктор снял черный фартук с Евгения.
В конкурсе черных соревновались Максим, Алиса, Виталина и Михаил. Они получили задание приготовить блюдо, которое произведет фурор на кухне проекта. Продуктовая и девайсная были закрыты. Участники выбирали сами и то, и другое. За классный девайс нужно было платить совсем не классным продуктом. Например, если участник выбирал условный нож для пиццы вместо крутого шефского ножа, то получал хорошее мясо. Выбирали продукты аматоры по очереди.
В 9 выпуске шоу МастерШеф-11 покинула Виталина Мкртчян. Женщина хуже всего справилась с поставленной задачей.
Напомним, новые выпуски «МастерШеф»-11 будут выходить по обновленному графику – по субботам, в 22:00 на СТБ!