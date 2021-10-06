Американское печенье с фундуком и шоколадом по рецепту Эктора Хименес-Браво Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Американское печенье с фундуком и шоколадом по рецепту Эктора Хименес-Браво pixabay.com

Как приготовить американское печенье – рецепт невероятно простой. Пошаговый рецепт от Эктора Хименес-Браво – идеальное пособие для тех, кто хочет приготовить Американское печенье.