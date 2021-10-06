Американское печенье с фундуком и шоколадом по рецепту Эктора Хименес-Браво

6 октября 2021 23:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Американское печенье с фундуком и шоколадом по рецепту Эктора Хименес-Браво
Американское печенье с фундуком и шоколадом по рецепту Эктора Хименес-Браво
pixabay.com

Как приготовить американское печенье – рецепт невероятно простой. Пошаговый рецепт от Эктора Хименес-Браво – идеальное пособие для тех, кто хочет приготовить Американское печенье.

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Телеведущий и шеф-повар часто делится с подписчиками в социальной сети авторскими рецептами и полезными советами. На этот раз судья шоу "МастерШеф" на СТБ Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить Американское печенье.

Ингредиенты (большая порция печенья):

  • Сливочное масло – 150 грамм
  • Коричневый сахар – 150 грамм
  • Молотый фундук – 2 чайных ложки
  • Яйцо – 2 шт.
  • Мука – 300 грамм
  • Разрыхлитель – 0,5 чайной ложки
  • Шоколадные капли – 300-350 грамм
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Соединяем все сухие ингредиенты, перемешиваем.
  2. Добавляем размягченное масло и вводим яйцо. Перемешиваем.
  3. Делаем колбаску, заворачиваем ее в пленку, как на видео, и кладём в холодильник на 30 минут.
  4. Включаем духовку на 170 градусов, нарезаем на кусочки колбаску и готовим 20 минут. Приятного аппетита!

Напомним,

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