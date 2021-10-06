Американское печенье с фундуком и шоколадом по рецепту Эктора Хименес-Браво
6 октября 2021 23:00
Американское печенье с фундуком и шоколадом по рецепту Эктора Хименес-Браво
pixabay.com
Как приготовить американское печенье – рецепт невероятно простой. Пошаговый рецепт от Эктора Хименес-Браво – идеальное пособие для тех, кто хочет приготовить Американское печенье.
Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить Американское печенье.
Ингредиенты (большая порция печенья):
- Сливочное масло – 150 грамм
- Коричневый сахар – 150 грамм
- Молотый фундук – 2 чайных ложки
- Яйцо – 2 шт.
- Мука – 300 грамм
- Разрыхлитель – 0,5 чайной ложки
- Шоколадные капли – 300-350 грамм
- Соль
Способ приготовления:
- Соединяем все сухие ингредиенты, перемешиваем.
- Добавляем размягченное масло и вводим яйцо. Перемешиваем.
- Делаем колбаску, заворачиваем ее в пленку, как на видео, и кладём в холодильник на 30 минут.
- Включаем духовку на 170 градусов, нарезаем на кусочки колбаску и готовим 20 минут. Приятного аппетита!
Напомним,