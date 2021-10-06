Для всей семьи: ароматная буженина в духовке (рецепт)

6 октября 2021 15:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Для всей семьи: ароматная буженина в духовке (рецепт)
Для всех семьи: ароматная буженина в духовке (рецепт)
pixabay.com

Из обычного куска свинины, используя травы и духовку, можно сделать маленький шедевр.

Читайте такжеПицца Маргарита по рецепту Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
Мясные блюда никогда не потеряют актуальности, они могут стать центральным элементом вашего семейного ужина, либо же выручить вас, когда совсем не хочется готовить — достаточно достать из холодильника буженину.

Ингредиенты: 

  • Окорок свиной 1 кг,
  • Чеснок 10 зуб.,
  • Горчица 3 ч. л.,
  • Розмарин сухой 1 ч. л.,
  • Паприка 0,5 ч. л.,
  • Специи сухие 0,5 ч. л.,
  • Перец черный молотый 0,5 ч. л.,
  • Соль 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Специи и соль смешиваем.

2. Свинину выкладываем в тарелку, делаем в мясе глубокие надколы и вставляем зубчики чеснока. 

Читайте такжеТворожная запеканка по рецепту Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
3. Тщательно натираем мясо со всех сторон солью и специями.

4. Перекладываем окорок в миску, затягиваем пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на 5-8 часов.

5. Затем выкладываем окорок на противень, оставляем на 60 минут стоять при комнатной температуре.

6. Запекаем мясо при 180 градусах в течение 1,5 часа. Приятного аппетита!

Совет

Не выкладывайте буженину из духовки еще два часа, а затем не забудьте слить лишнюю жидкость. 

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

рецепты мясо рецепт рецепты закусок

Материалы по теме

Полезные конфеты из бананов и орехов от Адской кухни: пп-рецепт на заметку сладкоежкам
Еда и рецепты

Полезные конфеты из бананов и орехов от Адской кухни: пп-рецепт на заметку сладкоежкам
Готовим вместе: Блюда из грибов (эфир от 19.09.2021)
Телешоу

Готовим вместе: Блюда из грибов (эфир от 19.09.2021)
Пицца Маргарита по рецепту Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
Еда и рецепты

Пицца Маргарита по рецепту Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
Овсянка с миндальным молоком и пармезаном: рецепт завтрака от участника "Адской кухни"
Еда и рецепты

Овсянка с миндальным молоком и пармезаном: рецепт завтрака от участника "Адской кухни"

Популярное на сайте

Тайная любовь: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 30.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 30.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 28.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 28.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 28.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 28.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)

Популярное видео

Тайная любовь: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 30.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 30.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 28.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 28.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 28.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 28.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK