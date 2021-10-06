Для всей семьи: ароматная буженина в духовке (рецепт)

Для всех семьи: ароматная буженина в духовке (рецепт)

Из обычного куска свинины, используя травы и духовку, можно сделать маленький шедевр.

Ингредиенты:

Окорок свиной 1 кг,

Чеснок 10 зуб.,

Горчица 3 ч. л.,

Розмарин сухой 1 ч. л.,

Паприка 0,5 ч. л.,

Специи сухие 0,5 ч. л.,

Перец черный молотый 0,5 ч. л.,

Соль 1 ч. л.

Способ приготовления:

Мясные блюда никогда не потеряют актуальности, они могут стать центральным элементом вашего семейного ужина, либо же выручить вас, когда совсем не хочется готовить — достаточно достать из холодильника буженину.

1. Специи и соль смешиваем.

2. Свинину выкладываем в тарелку, делаем в мясе глубокие надколы и вставляем зубчики чеснока.

3. Тщательно натираем мясо со всех сторон солью и специями.

4. Перекладываем окорок в миску, затягиваем пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на 5-8 часов.

5. Затем выкладываем окорок на противень, оставляем на 60 минут стоять при комнатной температуре.

6. Запекаем мясо при 180 градусах в течение 1,5 часа. Приятного аппетита!

Совет

Не выкладывайте буженину из духовки еще два часа, а затем не забудьте слить лишнюю жидкость.

Напомним,