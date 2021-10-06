Для всей семьи: ароматная буженина в духовке (рецепт)
Из обычного куска свинины, используя травы и духовку, можно сделать маленький шедевр.
Ингредиенты:
- Окорок свиной 1 кг,
- Чеснок 10 зуб.,
- Горчица 3 ч. л.,
- Розмарин сухой 1 ч. л.,
- Паприка 0,5 ч. л.,
- Специи сухие 0,5 ч. л.,
- Перец черный молотый 0,5 ч. л.,
- Соль 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Специи и соль смешиваем.
2. Свинину выкладываем в тарелку, делаем в мясе глубокие надколы и вставляем зубчики чеснока.
4. Перекладываем окорок в миску, затягиваем пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на 5-8 часов.
5. Затем выкладываем окорок на противень, оставляем на 60 минут стоять при комнатной температуре.
6. Запекаем мясо при 180 градусах в течение 1,5 часа. Приятного аппетита!
Совет
Не выкладывайте буженину из духовки еще два часа, а затем не забудьте слить лишнюю жидкость.
Напомним,