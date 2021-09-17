Вкус осени: тыквенная запеканка на завтрак (рецепт)

17 сентября 2021 14:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Вкус осени: тыквенная запеканка на завтрак (рецепт)
Вкус осени: тыквенная запеканка на завтрак (рецепт)
pixabay.com

В сентябре и октябре начинается тыквенный сезон, этот ярко-оранжевый овощ подарит множество питательных и полезных веществ всей семье!

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Завтрак является одним из самых важных приемом пищи, поэтому подбирать блюда для завтрака необходимо максимально тщательно. Пища должна насыщать и быть источником витаминов и минералов.

Ингредиенты:

  • Тыква 400 г.,
  • Яйцо 2 шт.,
  • Творог 400 г.,
  • Соль по вкусу. 

Способ приготовления:

1. Очищаем тыкву от кожицы и удаляем семена. 

2. Пропускаем тыкву через терку.

3. Отделяем желтки от белков и смешиваем тыкву с желтками и творогом.

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4. Взбиваем белки до густоты и добавляем к тыкве.

5. Форму для выпечки застилаем пергаментом, выкладываем в нее тыквенно-сырную смесь.

6. Выпекаем в течение 40 минут при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!

Напомним,

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