Вкус осени: тыквенная запеканка на завтрак (рецепт)
В сентябре и октябре начинается тыквенный сезон, этот ярко-оранжевый овощ подарит множество питательных и полезных веществ всей семье!
Ингредиенты:
- Тыква 400 г.,
- Яйцо 2 шт.,
- Творог 400 г.,
- Соль по вкусу.
Способ приготовления:
1. Очищаем тыкву от кожицы и удаляем семена.
2. Пропускаем тыкву через терку.
3. Отделяем желтки от белков и смешиваем тыкву с желтками и творогом.
5. Форму для выпечки застилаем пергаментом, выкладываем в нее тыквенно-сырную смесь.
6. Выпекаем в течение 40 минут при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!
Напомним,