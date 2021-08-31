Соленые сырники от судьи "МастерШеф-11" Владимира Ярославского – рецепт

31 августа 2021 23:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Соленые сырники от судьи
Соленые сырники от судьи "МастерШеф-11" Владимира Ярославского – рецепт
пресс-служба канала СТБ

Как приготовить дома соленые сырники. Простой пошаговый рецепт блюда от Владимира Ярославского.

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Судья проекта "МастерШеф-11", именитый шеф-повар Владимир Ярославский, поделился рецептом идеальных соленых сырников.

На такой рецепт соленых сырников меня вдохновила моя подруга, которая обожает завтраки. Они получаются чрезвычайно сочными, с хрустящей корочкой и мне кажется, будут очень вкусными с лососем и сметаной. Готовьте, экспериментируйте и сочетайте их с вашими любимыми ингредиентами, – делится Ярославский.

Ингредиенты: 

●    300 г творога
●    1 яйцо
●    100 г петрушки
●    100г шпинат
●    Соль
●    Свежий тимьян
●    35 г овсяной муки
●    Масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Творог хорошо отжать через полотенце или марлю — там всегда есть избыточная влага, а она не нужна.
  2. Петрушку и шпинат хорошо мою, удаляю стволы — большие стебли, и саму зелень заливаю кипятком, сразу же выливаю на сито, даю остыть и хорошо отжимаю от влаги.
  3. Бланшированием я снова удаляю избыточную влагу из зелени. Кстати, вместо шпината можно брать обычный укроп.
  4. Хорошо измельчаю зелень вместе с яйцом в блендере.
  5. Смешиваю в миске все ингредиенты — творог, соль, зелень с яйцом, овсяную муку.  Формирую шарики.
  6. На небольшом огне поджариваю их с каждой стороны до румяной корочки, накрываю крышкой и еще раз поджариваю с каждой стороны. Приятного аппетита!

Напомним,

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