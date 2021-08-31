Соленые сырники от судьи "МастерШеф-11" Владимира Ярославского – рецепт
31 августа 2021 23:40
Соленые сырники от судьи "МастерШеф-11" Владимира Ярославского – рецепт
пресс-служба канала СТБ
Как приготовить дома соленые сырники. Простой пошаговый рецепт блюда от Владимира Ярославского.
Владимир Ярославский, поделился рецептом идеальных соленых сырников.
● 300 г творога
На такой рецепт соленых сырников меня вдохновила моя подруга, которая обожает завтраки. Они получаются чрезвычайно сочными, с хрустящей корочкой и мне кажется, будут очень вкусными с лососем и сметаной. Готовьте, экспериментируйте и сочетайте их с вашими любимыми ингредиентами, – делится Ярославский.
Ингредиенты:
● 300 г творога
● 1 яйцо
● 100 г петрушки
● 100г шпинат
● Соль
● Свежий тимьян
● 35 г овсяной муки
● Масло для жарки
Способ приготовления:
- Творог хорошо отжать через полотенце или марлю — там всегда есть избыточная влага, а она не нужна.
- Петрушку и шпинат хорошо мою, удаляю стволы — большие стебли, и саму зелень заливаю кипятком, сразу же выливаю на сито, даю остыть и хорошо отжимаю от влаги.
- Бланшированием я снова удаляю избыточную влагу из зелени. Кстати, вместо шпината можно брать обычный укроп.
- Хорошо измельчаю зелень вместе с яйцом в блендере.
- Смешиваю в миске все ингредиенты — творог, соль, зелень с яйцом, овсяную муку. Формирую шарики.
- На небольшом огне поджариваю их с каждой стороны до румяной корочки, накрываю крышкой и еще раз поджариваю с каждой стороны. Приятного аппетита!
Напомним,