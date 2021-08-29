Французский пирог с грушей от сушефа "Адской кухни" – рецепт

29 августа 2021 21:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Французский пирог с грушей от сушефа
Французский пирог с грушей от сушефа "Адской кухни" – рецепт
пресс-служба

Как дома приготовить быстро французский пирог с грушей Тарт Татен - читайте в нашем материале. Простой пошаговый рецепт пирога с грушей от сушефа Адской кухни Никиты Ефанова.

Читайте такжеДомашний кетчуп по рецепту Эктора Хименес-Браво
Конец лета – пора сбора урожая груш. Сочные и сладкие – они богаты витаминами. С ними делают салаты, из них готовят соусы, но особенно вкусны они в выпечке. Предлагаем вам лично убедиться, приготовив пирог Tarte Tatin с грушей по рецепту сушефа реалити «Адская кухня» (Новый канал) Никиты Ефанова.

Что такое Tarte Tatin? Это знаменитый французский перевернутый пирог. Считается, что он появился на свет по ошибке повара Стефани Татен.

Ингредиенты:

  • Груша твердая (зеленая) – 1 кг 
  • Сахар – 200-300 г 
  • Коньяк – 100 мл 
  • Ваниль или ванильный сахар, бадьян  
  • Слоеное тесто – 500 г 
  • Сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

  1. Берем универсальную чугунную сковороду, в которой можно и жарить, и запекать в духовке. Ставим ее на средний огонь и нагреваем. Высыпаем сахар и, помешивая, карамелизируем его. Важно регулировать огонь, чтобы сахар не подгорал. Он должен расплавиться и стать коричневым.
  2. В карамелизированный сахар добавляем масло и хорошенько размешиваем. Туда же добавляем ваниль и бадьян. Все перемешиваем.
  3. К сахару и маслу добавляем коньяк, поджигаем его, чтобы алкоголь испарился. Снова все хорошо перемешиваем.
  4. В сковороду выкладываем нарезанную дольками грушу. Накрываем ее слоенным тестом.
  5. Разогреваем духовку до 220 градусов. Отправляем туда пирог на 15-20 минут.
  6. Когда пирог приготовится, достаем его из духовки, накрываем сковороду тарелкой и переворачиваем. Пирог останется на тарелке. Подаем его кусочками с шариком мороженного. Приятного аппетита!

Напомним,

Облако тегов

Адская кухня Новый Канал рецепты звезд простые рецепты пирог еда и рецепты рецепт груши пирог с грушей Никита Ефанов

Материалы по теме

Орел и Решка. Чудеса света: Анфиса Черных забралась в жерло Везувия
Новости

Орел и Решка. Чудеса света: Анфиса Черных забралась в жерло Везувия
Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов спецвыпуска ко Дню Независимости
Новости

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов спецвыпуска ко Дню НезависимостиЭксклюзив
Веганский борщ с запеченными томатами – рецепт от Адского Шефа Алекса Якутова
Еда и рецепты

Веганский борщ с запеченными томатами – рецепт от Адского Шефа Алекса Якутова
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.08.2021)
Телешоу

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.08.2021)

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию
Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.08.2021)

Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.08.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 14 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 14 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию

Популярное видео

Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.08.2021)

Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.08.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию
Черноморские игры-2021: смотреть онлайн-трансляцию

Черноморские игры-2021: смотреть онлайн-трансляцию
Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 22.08.2021)

Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 22.08.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK