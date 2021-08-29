Французский пирог с грушей от сушефа "Адской кухни" – рецепт
29 августа 2021 21:50
Французский пирог с грушей от сушефа "Адской кухни" – рецепт
пресс-служба
Как дома приготовить быстро французский пирог с грушей Тарт Татен - читайте в нашем материале. Простой пошаговый рецепт пирога с грушей от сушефа Адской кухни Никиты Ефанова.
«Адская кухня» (Новый канал) Никиты Ефанова.
Что такое Tarte Tatin? Это знаменитый французский перевернутый пирог. Считается, что он появился на свет по ошибке повара Стефани Татен.
Ингредиенты:
- Груша твердая (зеленая) – 1 кг
- Сахар – 200-300 г
- Коньяк – 100 мл
- Ваниль или ванильный сахар, бадьян
- Слоеное тесто – 500 г
- Сливочное масло – 50 г
Способ приготовления:
- Берем универсальную чугунную сковороду, в которой можно и жарить, и запекать в духовке. Ставим ее на средний огонь и нагреваем. Высыпаем сахар и, помешивая, карамелизируем его. Важно регулировать огонь, чтобы сахар не подгорал. Он должен расплавиться и стать коричневым.
- В карамелизированный сахар добавляем масло и хорошенько размешиваем. Туда же добавляем ваниль и бадьян. Все перемешиваем.
- К сахару и маслу добавляем коньяк, поджигаем его, чтобы алкоголь испарился. Снова все хорошо перемешиваем.
- В сковороду выкладываем нарезанную дольками грушу. Накрываем ее слоенным тестом.
- Разогреваем духовку до 220 градусов. Отправляем туда пирог на 15-20 минут.
- Когда пирог приготовится, достаем его из духовки, накрываем сковороду тарелкой и переворачиваем. Пирог останется на тарелке. Подаем его кусочками с шариком мороженного. Приятного аппетита!
Напомним,