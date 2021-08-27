Ведущий "Адской кухни" Сергей Середа рассказал, как он справляется с родительскими заботами

Ведущий и юморист Сергей Середа – о домашней рутине и воспитании сына.

Ночные кормления, смена подгузников и часовые укачивания малыша. Появление в семье ребенка – это еще и проверка на прочность отношений в браке. Ведущий реалити «Адская кухня» (Новый канал) Сергей Середа рассказал, как они с женой – певицей MamaRika – справляются с родительскими заботами.

В плане домашних обязанностей у нас все просто, – говорит ведущий. – Так как мы с Настей по жизни – команда, и во всем друг другу помогаем, это тоже не стало исключением. Если коротко, то мы работаем на подхвате. Пока малыш спит, я убираю, а Настя готовит еду. Когда он проснулся, Настя его кормит, а я тем временем забрасываю стирку. Когда она его покормила, идет перекусить, а я пока убаюкиваю малыша.

Сергей Середа и MamaRika / пресс-служба Нового канала

Все деловые встречи Сергей перенес в Zoom и Skype. А когда ему нужно отлучиться по работе и поехать провести мероприятие, то на помощь приходит бабушка.

На данный момент наши обязанности с женой распределяются так: 60% – на Насте, 40% – на мне, – рассказывает ведущий. – С октября планируем изменить это процентное соотношение: 40% – на мне, 40% – на Насте и 20% – на няне или бабушках. Но это пока планы, а как будет на самом деле, узнаем чуть позже (улыбается). До беременности Настя очень активно гастролировала, и в ближайшее время снова вернется к концертной деятельности. Сейчас проходит процесс восстановления, и я думаю, что уже к сентябрю-октябрю вы снова сможете попасть на ее концерты.

Напомним,