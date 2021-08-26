Жена Виктора Павлика показала, на кого похож их сын Михаил
Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова продолжает приоткрывать секреты личной жизни.
Мальчику уже практически три месяца, но ни Виктор, ни Екатерина не спешат показывать лицо мальчика публике. Лишь недавно певец признался, что сын больше похож на него.
Репяхова же решила опубликовать на своей странице в Инстаграм детскую фотографию Павлика и подтвердила слова мужа, что их сын Миша - копия папы.
В кадре будущий артист предстал перед камерой с серьезным лицом в теплом костюме и шапочке.
Копия тата в детстве, - подписала снимком Екатерина.
Покажу, наверное, когда поедем в Турцию, - написала девушка.
Напомним,