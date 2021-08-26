Жена Виктора Павлика показала, на кого похож их сын Михаил

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова продолжает приоткрывать секреты личной жизни.

В начале лета Виктор Павлик в четвертый раз стал папой. Супруга певца Екатерина Репяхова родила крепкого и здорового мальчика, которого супруги назвали Михаилом.

Мальчику уже практически три месяца, но ни Виктор, ни Екатерина не спешат показывать лицо мальчика публике. Лишь недавно певец признался, что сын больше похож на него.

Екатерина Репяхова с сыном / instagram.com/repyahovakate

Репяхова же решила опубликовать на своей странице в Инстаграм детскую фотографию Павлика и подтвердила слова мужа, что их сын Миша - копия папы.

В кадре будущий артист предстал перед камерой с серьезным лицом в теплом костюме и шапочке.

Копия тата в детстве, - подписала снимком Екатерина.

Виктор Павлик в детстве / instagram.com/repyahovakate

При этом Катя решила слегка обнадежить свою аудиторию в соцсетях и сообщила, что возможно решиться показать лицо сына, когда они поедут на отдых в Турцию.

Покажу, наверное, когда поедем в Турцию, - написала девушка.

Напомним,