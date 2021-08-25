Шоу Маскарад 2 сезон: новой героиней шоу стала аутентичная Мотанка
Продолжается медийный квест, благодаря которому телезрители узнают, кто станет героями нового сезона Маскарада. Персонажи появляются в эфире телеканала 1+1, соцсетях, печатной прессе и на различных мероприятиях.
По легенде шоу, Мотанка – это хранительница украинской культуры и стильный, фольклорный персонаж. Ее история связана с обрядами плодородия и продолжения рода. В древности люди верили, что в Мотанке живет дух предков. Этот персонаж олицетворяет собой вечные ценности, семейный уют, традиции и родную землю.
Следующего героя можно будет увидеть 30 августа. Персонаж придет в гости в TikTok дом TopTeamHouse и сделает коллаборации с самыми известными блогерами страны.
Напомним,