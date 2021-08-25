Шоу Маскарад 2 сезон: новой героиней шоу стала аутентичная Мотанка

25 августа 2021 22:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Шоу Маскарад 2 сезон: новой героиней шоу стала аутентичная Мотанка
Маскарад 2 сезон
пресс-служба

Продолжается медийный квест, благодаря которому телезрители узнают, кто станет героями нового сезона Маскарада. Персонажи появляются в эфире телеканала 1+1, соцсетях, печатной прессе и на различных мероприятиях.

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Недавно стало известно, что новым героем шоу Маскарад-2 стала аутентичная Мотанка. Фантастический персонаж появился на концерте «Ковчег «Украина»: десять веков украинской музыки в одном концерте» и порадовала гостей мероприятия своим присутствием.

По легенде шоу, Мотанка – это хранительница украинской культуры и стильный, фольклорный персонаж. Ее история связана с обрядами плодородия и продолжения рода. В древности люди верили, что в Мотанке живет дух предков. Этот персонаж олицетворяет собой вечные ценности, семейный уют, традиции и родную землю.

Маскарад 2 сезон: Мотанка / пресс-служба

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Образ Мотанки состоит из многослойной красно-белой юбки, которая украшена почти тысячей кистей. Не обошлось и без традиционной вышивки, которая подчеркивает аутентичность образа. Ее голову украшает шлем с вышитым орнаментом и большой венок, состоящий из пшеничной колоса и разноцветных деталей. Шею и руки Мотанки обрамляют более 25 ожерелий.

Следующего героя можно будет увидеть 30 августа. Персонаж придет в гости в TikTok дом TopTeamHouse и сделает коллаборации с самыми известными блогерами страны.

Напомним,

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