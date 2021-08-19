Шоу Маскарад 2 сезон: новой героиней шоу стала таинственная Медуза Горгона

Уже скоро на телеканале 1+1 состоится премьера самого загадочного шоу под названием Маскарад.

Недавно 1+1 запустил медийный квест, благодаря которому телезрители узнают, кто станет героем нового сезона Маскарада . Персонажи появляются в эфире телеканала 1+1, соцсетях, печатной прессе, а также на различных мероприятиях, анонсируя появление следующего героя.

Сегодня благодаря этому зрители узнали, что новой героиней шоу стала таинственная Медуза Горгона. Фантастическая героиня эксклюзивно появилась на страницах журнала «Теленеделя».

Маскарад 2 сезон: новой героиней шоу стала таинственная Медуза Горгона / пресс-служба

История фантастической героини не менее интересна, чем ее костюм. Легенда проекта гласит, что родственники Горгоны прожили интересную жизнь. Сама же Медуза - стала символом свободы и справедливости на родине, и ее услышал весь мир.

Костюм Медузы Горгоны поражает воображение: полсотни змей на голове усыпанные золотой пылью, острые черты лица, черные глаза и более пяти килограммов бисера, которым украшен корсет героини. Рукава Горгоны усыпаны тысячами бирюзовых, широких пайеток, имитирующих чешую фантастической рыбы, а многослойная темно-бордового цвета юбка добавляет образу загадочности. Кто прячется в загадочной Медузе Горгоне, зрители и звездные команды смогут отгадывать во время эфиров нового сезона «Маскарада».

Кто станет следующим героем шоу «Маскарад» зрители смогут узнать уже завтра, 20 августа.

Напомним,