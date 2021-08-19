Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка
19 августа 2021 12:40
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост
instagram.com/scarlettjohanssonworld
Звезде фильма «Мстители» можно вручать «Оскар» за скрытность.
Читайте такжеРомео и Джульетта из Черкасс: ТЕТ продолжает знакомить с героями главного комедийного сериала осени36-летней Скарлетт Йоханссон и ее мужу Колину Жосту удалось скрыть от публики рождение ребенка. Однако на днях американский комик не смог сдержать тайну.
Сначала Колин обмолвился о пополнении в семье на одном из вечерних шоу, а позже – решил поделиться деталями на своей странице в Инстаграм.
Жост признался, что у них со Скарлетт родился сын. Счастливые родители даже не стали скрывать имя малыша. Мальчика назвали Космо.
У нас родился ребенок. Его зовут Космо. Мы его очень-очень любим, - написал комик.
Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка / instagram.com/colinjost
Читайте такжеДетский телохранитель: канал Украина приступил к съемкам 40-серийного детектива с элементами комедииДля пары это первый общий ребенок. Также супруги воспитывают шестилетнюю дочь Йоханнссон – Роуз Дороти, – которую она родила от французского журналиста Ромена Дориака.
Напомним,