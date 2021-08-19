Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка

19 августа 2021 12:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост
instagram.com/scarlettjohanssonworld

Звезде фильма «Мстители» можно вручать «Оскар» за скрытность.

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36-летней Скарлетт Йоханссон и ее мужу Колину Жосту удалось скрыть от публики рождение ребенка. Однако на днях американский комик не смог сдержать тайну.

Сначала Колин обмолвился о пополнении в семье на одном из вечерних шоу, а позже – решил поделиться деталями на своей странице в Инстаграм.

Жост признался, что у них со Скарлетт родился сын. Счастливые родители даже не стали скрывать имя малыша. Мальчика назвали Космо.

У нас родился ребенок. Его зовут Космо. Мы его очень-очень любим, - написал комик.

Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка / instagram.com/colinjost
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Для пары это первый общий ребенок. Также супруги воспитывают шестилетнюю дочь Йоханнссон – Роуз Дороти, – которую она родила от французского журналиста Ромена Дориака.

Напомним,

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